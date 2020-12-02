Отправлено: - 13:16

"Разве вот Аблязов не является предателем? Я его молодого назначил министром энергетики, и он начинал работать. И он там проворовался. А я при чем?

"Он сидел бы в тюрьме, а может, еще добавили бы. После этого просился, я его вернул в банк, и что он сделал? 7,5 миллиарда долларов перечислил, украл

Цитата:Цитата:На этом примере всю модель сегодняшнего Казахстана расписать можно.Проблема в богатстве Казахстанской земли, пока есть что продать они будут продавать, а вот когда закончится тогда как крысы в бочке друг друга жрать начнут.