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≡ Новых случаев КВИ все еще больше 80 - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40438
Новых случаев КВИ все еще больше 80 - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 02.12.20 - 11:30
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Согласно статистике, предоставляемой областным информационным штабом, в регионе ежедневно регистрируют больше 80 случаев COVID-19. За прошедшие сутки, 1 декабря, в области зарегистрировано 84 случая.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Новых случаев КВИ все еще больше 80 - хроника пандемии за...
Отправлено: 02.12.20 - 11:30
#1
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Вышли на плато. Еще чуток гайки затянуть - и пойдет на спад ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1990
Новых случаев КВИ все еще больше 80 - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 02.12.20 - 12:10
#2
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Цитата:
maxsaf:
Еще чуток гайки затянуть - и пойдет на спад

Тогда уж сразу болт...

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