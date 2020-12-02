Отправлено: - 11:22

Подписчики в комментариях под постом сообщали о долгом ожидании транспорта в мороз это занятие не из приятных

Цитата:А как-то более цивилизованно можно было сделать? Огласить требования, заранее предупредить население? Вас бы поняли, а возможно выполнили требования и обошлось бы без забастовки.