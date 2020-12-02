Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-21°C
  • 783 мм рт.ст.
  • 83% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40438
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7608
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Водители не вышли на работу, просто не захотели работать.



Источник:

Браво :lol: :lol: :lol:
Диспетчеру приз за искренность,я бы ради приличия хоть соврал что нибудь,типа мороз, соляра замёрзла.
Ну водители раз не вышли на работу значит нет стимула.

[Исправлено: Добринцофф, 02.12.2020 - 10:58]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5932
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 10:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Водители не вышли на работу, просто не захотели работать./



Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4278
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители индайверов сегодня пьют шампанское, такого подарка судьба им больше не подарит, дерзайте ребята!.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:06
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У перевозчика с городом свой контракт. У водителей с перевозчиками - свой. Либо водители подставили перевозчика, либо дали шанс исправиться :lol:
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
570
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусы хоть бы заменили на новые. Конечно не хотят водители ездить на старье в мороз. Еще бы убрали бы с водителей функции кассира-контроллера
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9786
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 11:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Автобусы хоть бы заменили на новые.


Да, конечно, заменить на новые....
Делов то.
А где меняют старые на новые не подскажете ?
А то может они просто не знают где.
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1052
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подписчики в комментариях под постом сообщали о долгом ожидании транспорта в мороз это занятие не из приятных


А как-то более цивилизованно можно было сделать? Огласить требования, заранее предупредить население? Вас бы поняли, а возможно выполнили требования и обошлось бы без забастовки.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 11:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7052
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:09
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если акимат не наложит штраф за этот саботаж и нарушение тендерного договора, то в очередной раз распишется в своей никчемности! Есть договор, которые все подписали. В нем график движения. Почему кто-то в одностороннем порядке систематически его нарушает?
Да и пора уже прекращать эти локдауны выходного дня. Впереди 4 выходных... и что снова люди, не имеющие своего транспорта будут ограничены?
Это что за дискриминация по имущественному признаку!
Ау, палата предпринимателей Атамекен... ау, юристы. Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13419
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:14
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозчика наказать, а с водителями пусть сам разбирается. Есть цивилизованные методы проведения забастовки. Хоть бы за неделю предупредили людей.
Цитата:
maxsaf:
что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?

Раньше даже в яндекс-картах работало, а летом вообще перестало.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13419
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:18
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ожет пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?

А пыл вируса потом кто будет уменьшать? Ну или транспорт разрешить, а за шатания на улицах наказывать?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5932
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:18
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/наложит штраф за этот саботаж/


Начал да здравие


Цитата-/Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?/


Закончил как всегда)



Виноваты владельцы что устроили саботаж но ещё виноваты акиматы что локдауны объявляют


Все вокруг виноваты!!!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 12:25
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Перевозчика наказать, а с водителями пусть сам разбирается.

Совершенно верно, полностью согласен.
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1052
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:28
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?


Умный транспорт называется.

Цитата:
Victor Yang:
Раньше даже в яндекс-картах работало


Разве был и Кустанай? Вроде работали астанинские автобусы пока ЭКСПО шло в Астане.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS