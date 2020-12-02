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Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40438
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
С самого утра сегодня, 2 декабря, жители Костаная жалуются на долгое ожидание автобусов нескольких маршрутов. Ситуация осложняется тем, что температура воздуха в 6 часов утра в городе составила 25 градусов мороза
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7608
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 10:56
Цитата:
Браво
Диспетчеру приз за искренность,я бы ради приличия хоть соврал что нибудь,типа мороз, соляра замёрзла.
Ну водители раз не вышли на работу значит нет стимула.
[Исправлено: Добринцофф, 02.12.2020 - 10:58]
- Водители не вышли на работу, просто не захотели работать.
Источник:
Источник:
Браво
Диспетчеру приз за искренность,я бы ради приличия хоть соврал что нибудь,типа мороз, соляра замёрзла.
Ну водители раз не вышли на работу значит нет стимула.
[Исправлено: Добринцофф, 02.12.2020 - 10:58]
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 10:58
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4278
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:02
Водители индайверов сегодня пьют шампанское, такого подарка судьба им больше не подарит, дерзайте ребята!.
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:06
У перевозчика с городом свой контракт. У водителей с перевозчиками - свой. Либо водители подставили перевозчика, либо дали шанс исправиться
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 570
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:16
Автобусы хоть бы заменили на новые. Конечно не хотят водители ездить на старье в мороз. Еще бы убрали бы с водителей функции кассира-контроллера
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9786
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 11:21
Цитата:
Да, конечно, заменить на новые....
Делов то.
А где меняют старые на новые не подскажете ?
А то может они просто не знают где.
arman_kst:
Автобусы хоть бы заменили на новые.
Автобусы хоть бы заменили на новые.
Да, конечно, заменить на новые....
Делов то.
А где меняют старые на новые не подскажете ?
А то может они просто не знают где.
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 11:22
Цитата:
А как-то более цивилизованно можно было сделать? Огласить требования, заранее предупредить население? Вас бы поняли, а возможно выполнили требования и обошлось бы без забастовки.
Подписчики в комментариях под постом сообщали о долгом ожидании транспорта в мороз это занятие не из приятных
А как-то более цивилизованно можно было сделать? Огласить требования, заранее предупредить население? Вас бы поняли, а возможно выполнили требования и обошлось бы без забастовки.
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 11:25
А что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7052
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:09
Если акимат не наложит штраф за этот саботаж и нарушение тендерного договора, то в очередной раз распишется в своей никчемности! Есть договор, которые все подписали. В нем график движения. Почему кто-то в одностороннем порядке систематически его нарушает?
Да и пора уже прекращать эти локдауны выходного дня. Впереди 4 выходных... и что снова люди, не имеющие своего транспорта будут ограничены?
Это что за дискриминация по имущественному признаку!
Ау, палата предпринимателей Атамекен... ау, юристы. Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?
Да и пора уже прекращать эти локдауны выходного дня. Впереди 4 выходных... и что снова люди, не имеющие своего транспорта будут ограничены?
Это что за дискриминация по имущественному признаку!
Ау, палата предпринимателей Атамекен... ау, юристы. Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:14
Перевозчика наказать, а с водителями пусть сам разбирается. Есть цивилизованные методы проведения забастовки. Хоть бы за неделю предупредили людей.
Цитата:
Раньше даже в яндекс-картах работало, а летом вообще перестало.
Цитата:
maxsaf:
что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
Раньше даже в яндекс-картах работало, а летом вообще перестало.
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:18
Цитата:
А пыл вируса потом кто будет уменьшать? Ну или транспорт разрешить, а за шатания на улицах наказывать?
yudjin:
ожет пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?
ожет пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?
А пыл вируса потом кто будет уменьшать? Ну или транспорт разрешить, а за шатания на улицах наказывать?
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:18
Цитата-/наложит штраф за этот саботаж/
Начал да здравие
Цитата-/Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?/
Закончил как всегда)
Виноваты владельцы что устроили саботаж но ещё виноваты акиматы что локдауны объявляют
Все вокруг виноваты!!!
Начал да здравие
Цитата-/Может пора уже у этих санитарно-акиматовских князьков умерить их пыл?/
Закончил как всегда)
Виноваты владельцы что устроили саботаж но ещё виноваты акиматы что локдауны объявляют
Все вокруг виноваты!!!
Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не вышли на работу в Костанае
Отправлено: 02.12.20 - 12:25
Цитата:
Совершенно верно, полностью согласен.
Victor Yang:
Перевозчика наказать, а с водителями пусть сам разбирается.
Перевозчика наказать, а с водителями пусть сам разбирается.
Совершенно верно, полностью согласен.
Re: Водители автобусов одного из пассажирских перевозчиков не...
Отправлено: 02.12.20 - 12:28
Цитата:
Умный транспорт называется.
Цитата:
Разве был и Кустанай? Вроде работали астанинские автобусы пока ЭКСПО шло в Астане.
maxsaf:
А что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
А что там с приложением, которое показывало в реальном времени, где сейчас автобус и когда подьедет?
Умный транспорт называется.
Цитата:
Victor Yang:
Раньше даже в яндекс-картах работало
Раньше даже в яндекс-картах работало
Разве был и Кустанай? Вроде работали астанинские автобусы пока ЭКСПО шло в Астане.
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