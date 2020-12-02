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≡  Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на авто
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40438
Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на авто
Отправлено: 02.12.20 - 12:01
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Первый заместитель внутренних дел Марат Кожаев отметил, что техническое оснащение органов полиции позволяет оформлять все правонарушения на дороге с помощью планшетов. Все сведения о правонарушителях получают из базы данных МВД.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Мажилис одобрил поправки, позволяющие водителям не носить с...
Отправлено: 02.12.20 - 12:01
#1
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Как думаете, через какое время все переиграют в обратную сторону?
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