Отправлено: - 12:08

maxsaf:

Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов

Толку от общественных советов, если у нас акимы не выборные? И депутаты в Маслихат от области утверждаются акимом, а не выбираются населением. Без этого всё будет какой-то имитацией, борьбой со следствием, а не причиной.Цитата:Это при условии, что они вообще собираются решать эти вопросы.