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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40438
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
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Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни. И делают они это по-разному, оправдывая ожидания избирателей и преподнося сюрпризы.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
393
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:40
#15
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Цитата:
maxsaf:
Однозначно

В ямочку на берегу- может хоть кто-то дудочку сделает
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:56
#16
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Цитата:
Я:
может хоть кто-то дудочку сделает

Иногда обсуждаем что-то, критикуем, а потом бац - и сработало, изменилось к лучшему. А потом думаешь - то ли ямок больше чем одна, то-ли дудочек много получилось. А может вовсе случайное совпадение. Но все равно приятно, если что-то меняется в лучшую сторону))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:59
#17
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Цитата:
но суть их была извращена уставом, в котором треть состава совета должны занимать чиновники. Остальную часть набирали из вчерашних чиновников и людей, припавших к бюджетной кормушке.

А внести изменения в устав реально? 8-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1051
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 12:08
#18
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Толку от общественных советов, если у нас акимы не выборные? И депутаты в Маслихат от области утверждаются акимом, а не выбираются населением. Без этого всё будет какой-то имитацией, борьбой со следствием, а не причиной.

Цитата:
maxsaf:
Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов


Это при условии, что они вообще собираются решать эти вопросы.

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