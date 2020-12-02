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Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40438
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни. И делают они это по-разному, оправдывая ожидания избирателей и преподнося сюрпризы.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
Цитата:
Записывайте новый состав: Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер. Остальных доберем по ходу пьесы. Критику гарантируем - 80 уровня, только хардкор)) . Максимально независимое и предвзятое мнение
И кто же здесь мог критиковать власть?
Записывайте новый состав: Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер. Остальных доберем по ходу пьесы. Критику гарантируем - 80 уровня, только хардкор)) . Максимально независимое и предвзятое мнение
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:55
Цитата-/Записывайте новый состав: Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я/
Четыре поуеховших "обиженных" писунов из за границы и Гога)
Цитата-/Юджин/
Садовник-дачник-урбанист-каллализатор (от слова кала-город)
Цитата-/Сталкер/
Единственный кто идёт за мало-мальски внятного критика
Четыре поуеховших "обиженных" писунов из за границы и Гога)
Цитата-/Юджин/
Садовник-дачник-урбанист-каллализатор (от слова кала-город)
Цитата-/Сталкер/
Единственный кто идёт за мало-мальски внятного критика
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9786
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:56
Цитата:
Гоп компания.
Ты с ними согласовал?
Нет.
Тут в списке есть такие вонючие кадры,
Любители секса по телефону.
Ты согласуй сначала.
А то опять тебя обзовут нехорошо.
maxsaf:
Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер.
Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер.
Гоп компания.
Ты с ними согласовал?
Нет.
Тут в списке есть такие вонючие кадры,
Любители секса по телефону.
Ты согласуй сначала.
А то опять тебя обзовут нехорошо.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9786
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:01
Спят Дракон и Гога в своих кроватках,
Дракон пилит во сне, и не знают что они теперь
В Банде.
В правительстве в изгнании.
Дракон пилит во сне, и не знают что они теперь
В Банде.
В правительстве в изгнании.
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:12
Не знаю, кто где спит, но это у вас первый камент с интервалом в одну минуту
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:30
Цитата:
Опять фантазируете?))
abaika95:
писунов из за границы
писунов из за границы
Опять фантазируете?))
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:45
Цитата-/Опять фантазируете?)/
А что вы не писун из за границы?)
А что вы не писун из за границы?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4278
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:57
Вчера кто-то из комментаторов в честь праздника опубликовал ранние высказывания Елбасы из интервью в начале девяностых. Что говорилось тогда и что имеем сейчас это - пропасть. Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:22
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:29
Цитата-/Вы меня с кем-то перепутали/
На дракона чемто похож,осталось загореть)
На дракона чемто похож,осталось загореть)
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:30
Цитата:
Ребята, сказку про ослиные уши помните ?
Так вот - все мы именно этим и занимаемся: делимся с ямкой на берегу
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно
maxsaf:
Записывайте
Записывайте
Ребята, сказку про ослиные уши помните ?
Так вот - все мы именно этим и занимаемся: делимся с ямкой на берегу
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:33
Цитата:
Вы тоже подходите в общественный совет при акимате. Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов
сайлау курманов:
Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос
Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос
Вы тоже подходите в общественный совет при акимате. Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:36
Цитата:
Однозначно в общественный совет.
Я:
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно
Однозначно в общественный совет.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 393
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:38
Добрый день! Кому не хватило воды в понедельник , подвоз будет в пятницу.- Ответ на подвоз питьевой воды
А подвозят лишь 1 раз в неделю
А подвозят лишь 1 раз в неделю
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