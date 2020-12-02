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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40438
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
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Приближаются выборы в мажилис Парламента и маслихаты, и в связи с этим политические партии обозначают свое присутствие в нашей жизни. И делают они это по-разному, оправдывая ожидания избирателей и преподнося сюрпризы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:18
#1
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Цитата:
И кто же здесь мог критиковать власть?

Записывайте новый состав: Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер. Остальных доберем по ходу пьесы. Критику гарантируем - 80 уровня, только хардкор)) . Максимально независимое и предвзятое мнение :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5932
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:55
#2
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Цитата-/Записывайте новый состав: Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я/


Четыре поуеховших "обиженных" писунов из за границы и Гога)


Цитата-/Юджин/

Садовник-дачник-урбанист-каллализатор (от слова кала-город)



Цитата-/Сталкер/


Единственный кто идёт за мало-мальски внятного критика
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9786
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 09:56
#3
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Цитата:
maxsaf:
Серый волк, Дракон, Гога, Электрон, Я, Юджин, Сталкер.


Гоп компания.
Ты с ними согласовал?
Нет.
Тут в списке есть такие вонючие кадры,
Любители секса по телефону.
Ты согласуй сначала.
А то опять тебя обзовут нехорошо.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9786
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:01
#4
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Спят Дракон и Гога в своих кроватках,
Дракон пилит во сне, и не знают что они теперь
В Банде.
В правительстве в изгнании.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:12
#5
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Не знаю, кто где спит, но это у вас первый камент с интервалом в одну минуту :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:30
#6
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Цитата:
abaika95:
писунов из за границы

Опять фантазируете?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5932
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:45
#7
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Цитата-/Опять фантазируете?)/



А что вы не писун из за границы?)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4278
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 10:57
#8
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Вчера кто-то из комментаторов в честь праздника опубликовал ранние высказывания Елбасы из интервью в начале девяностых. Что говорилось тогда и что имеем сейчас это - пропасть. Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:22
#9
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Цитата:
abaika95:
А что вы не писун из за границы?)

Вы меня с кем-то перепутали ))

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5932
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:29
#10
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Цитата-/Вы меня с кем-то перепутали/



На дракона чемто похож,осталось загореть)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
393
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:30
#11
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Цитата:
maxsaf:
Записывайте

Ребята, сказку про ослиные уши помните ?
Так вот - все мы именно этим и занимаемся: делимся с ямкой на берегу
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:33
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос

Вы тоже подходите в общественный совет при акимате. Здоровая критика - первый шаг к решению накопившихся вопросов ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8891
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:36
#13
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Цитата:
Я:
Вопрос на e.gov.kz задал 22 июня Ответили 20 октября. А ,если учесть, что вопрос касался полива , то своевременно

Однозначно в общественный совет. :lol:
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
393
Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..
Отправлено: 02.12.20 - 11:38
#14
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Добрый день! Кому не хватило воды в понедельник , подвоз будет в пятницу.- Ответ на подвоз питьевой воды
А подвозят лишь 1 раз в неделю
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