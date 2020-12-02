Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Лед тронулся, господа?..

Отправлено: - 10:57

Вчера кто-то из комментаторов в честь праздника опубликовал ранние высказывания Елбасы из интервью в начале девяностых. Что говорилось тогда и что имеем сейчас это - пропасть. Поэтому все остальное- имитация и притворство, сожалею что так вышло, разочарован до кончика волос