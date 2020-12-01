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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 935 из 935«1...933934935
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 23:31
#14011
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Цитата:
abaika95:
Ниче на Украине зимы мягкие

А в Казахстане?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 23:45
#14012
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Цитата-/А в Казахстане?)/


А что забыли уже?)



Так что там будет цитата волейболистки?

И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:02
#14013
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Цитата:
abaika95:
А что забыли уже?)

Помню. Холодно, и с газом непонятки - вроде есть, и вроде нету :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:03
#14014
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Цитата:
abaika95:
Так что там будет цитата волейболистки? И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)

Печатаете больше - согреетесь быстрее ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:16
#14015
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Цитата-/Помню. Холодно, и с газом непонятки - вроде есть, и вроде нету/




В деревне что-ли жили?) Без газа и печки?) Бедный бедный



Цитата-/Печатаете больше - согреетесь быстрее/



Да мы вроде не хохлы газ и отопление есть)


А вот про волейболистку и Козлова хотелось бы услышать аргументы (а то вы там в ветке про детсад вопрошали за объективность)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:26
#14016
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Цитата:
abaika95:
газ и отопление есть)

И где тут обьективность? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:27
#14017
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Цитата:
abaika95:
В деревне что-ли жили?) Без газа

Да в деревне, да без газа))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:39
#14018
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Цитата-/И где тут обьективность? )/



Вроде вам вопрос был задан



Цитата-/Да в деревне, да без газа/


Фу,понаехали тут аульные потом поуехали)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:47
#14019
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Цитата:
abaika95:
Вроде вам вопрос был задан

Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?))Цитата:
abaika95:

Фу,понаехали тут аульные

В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:06
#14020
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Цитата-/Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?/



Было дело а сейчас как там?)


И да про волейболистку и Козлова не забыли? Про одну жду полную ее цитату а про второго оскорбление



Цитата-/В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают/

Фу было чисто вам) аульные тут ещё чето выкобениваются ) нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:26
#14021
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Цитата:
abaika95: Было дело а сейчас как там?)
Другой информации у меня нет.

Цитата:
abaika95:
И да про волейболистку и Козлова не забыли?

Они снова вместе?)) Или наоборот, расстались?))

Цитата:
abaika95:
нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)

Челябинцам :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2895
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:34
#14022
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Цитата:
maxsaf:
Давай, зажигай)

----Лень .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2895
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:37
#14023
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Цитата:
maxsaf:

---Доброе утро , maxsaf.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8875
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:40
#14024
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Цитата:
Гога:
Доброе утро , maxsaf.

Привет. У нас уже день)
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