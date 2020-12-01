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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 23:31
Цитата:
А в Казахстане?))
abaika95:
Ниче на Украине зимы мягкие
Ниче на Украине зимы мягкие
А в Казахстане?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 23:45
Цитата-/А в Казахстане?)/
А что забыли уже?)
Так что там будет цитата волейболистки?
И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)
А что забыли уже?)
Так что там будет цитата волейболистки?
И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:02
Цитата:
Помню. Холодно, и с газом непонятки - вроде есть, и вроде нету
abaika95:
А что забыли уже?)
А что забыли уже?)
Помню. Холодно, и с газом непонятки - вроде есть, и вроде нету
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:03
Цитата:
Печатаете больше - согреетесь быстрее
abaika95:
Так что там будет цитата волейболистки? И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)
Так что там будет цитата волейболистки? И оскорбление Козлова за слово на букву х...?)
Печатаете больше - согреетесь быстрее
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:16
Цитата-/Помню. Холодно, и с газом непонятки - вроде есть, и вроде нету/
В деревне что-ли жили?) Без газа и печки?) Бедный бедный
Цитата-/Печатаете больше - согреетесь быстрее/
Да мы вроде не хохлы газ и отопление есть)
А вот про волейболистку и Козлова хотелось бы услышать аргументы (а то вы там в ветке про детсад вопрошали за объективность)
В деревне что-ли жили?) Без газа и печки?) Бедный бедный
Цитата-/Печатаете больше - согреетесь быстрее/
Да мы вроде не хохлы газ и отопление есть)
А вот про волейболистку и Козлова хотелось бы услышать аргументы (а то вы там в ветке про детсад вопрошали за объективность)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:26
Цитата:
И где тут обьективность? ))
abaika95:
газ и отопление есть)
газ и отопление есть)
И где тут обьективность? ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:27
Цитата:
Да в деревне, да без газа))
abaika95:
В деревне что-ли жили?) Без газа
В деревне что-ли жили?) Без газа
Да в деревне, да без газа))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:39
Цитата-/И где тут обьективность? )/
Вроде вам вопрос был задан
Цитата-/Да в деревне, да без газа/
Фу,понаехали тут аульные потом поуехали)
Вроде вам вопрос был задан
Цитата-/Да в деревне, да без газа/
Фу,понаехали тут аульные потом поуехали)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 00:47
Цитата:
Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?))Цитата:
В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают))
abaika95:
Вроде вам вопрос был задан
Вроде вам вопрос был задан
Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?))Цитата:
abaika95:
Фу,понаехали тут аульные
Фу,понаехали тут аульные
В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:06
Цитата-/Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?/
Было дело а сейчас как там?)
И да про волейболистку и Козлова не забыли? Про одну жду полную ее цитату а про второго оскорбление
Цитата-/В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают/
Фу было чисто вам) аульные тут ещё чето выкобениваются ) нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)
Было дело а сейчас как там?)
И да про волейболистку и Козлова не забыли? Про одну жду полную ее цитату а про второго оскорбление
Цитата-/В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают/
Фу было чисто вам) аульные тут ещё чето выкобениваются ) нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:26
Цитата:
Цитата:
Они снова вместе?)) Или наоборот, расстались?))
Цитата:
Челябинцам
abaika95: Было дело а сейчас как там?)Другой информации у меня нет.
Цитата:
abaika95:
И да про волейболистку и Козлова не забыли?
И да про волейболистку и Козлова не забыли?
Они снова вместе?)) Или наоборот, расстались?))
Цитата:
abaika95:
нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)
нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)
Челябинцам
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:34
Цитата:
----Лень .
maxsaf:
Давай, зажигай)
Давай, зажигай)
----Лень .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:37
Цитата:
---Доброе утро , maxsaf.
maxsaf:
---Доброе утро , maxsaf.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 02.12.20 - 01:40
Цитата:
Привет. У нас уже день)
Гога:
Доброе утро , maxsaf.
Доброе утро , maxsaf.
Привет. У нас уже день)
-
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