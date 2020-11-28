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ТОЧИМ НОЖ ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМХорошо наточенный нож - показатель благополучия в семье. Да и иметь в доме ненаточенные ножи - это признак дурного тона. Точить ножи можно десятками способов, сегодня предлагается способ "обратного отсчета". Ничего лишнего здесь не надо, только нож и оселок из магазина.Для того, чтобы хорошо наточить нож, нужно знать его угол заточки. Определяем его простым способом. Ложите нож плашмя на деревянную поверхность и начинаете его вести приподнимая тыльную сторону лезвия. Там, где нож лезвием уткнется в дерево и будет угол заточки. Вам нужно его хорошенько запомнить и в дальнейшем постоянно его держать.Держа этот угол, ложите нож на оселок и подаете его от себя. Если оселок узкий, то делаете это небольшим дуговым движением, чтобы охватить все лезвие.Делаете это одной стороной лезвия 10 раз. Затем переворачиваете нож и делаете это так же 10 раз другой стороной. Соблюдайте угол заточки!И опять переворачиваете лезвие, но затачиваете каждую сторону уже 9 раз. И так, постепенно уменьшая количество раз, доходите до "одного". После такой заточки лезвие будет очень острым. Им спокойно можно будет резать бумагу и даже волосы на руке.Правда, во многом это будет зависеть от качества стали ножа. Из мягкой стали это делать бесполезно.С первого раза у вас может не получиться, т.к. нужны навыки держания угла заточки. Но терпение и труд... Удачи!