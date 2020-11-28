ТОЧИМ НОЖ ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ Хорошо наточенный нож - показатель благополучия в семье. Да и иметь в доме ненаточенные ножи - это признак дурного тона. Точить ножи можно десятками способов, сегодня предлагается способ "обратного отсчета". Ничего лишнего здесь не надо, только нож и оселок из магазина.
Для того, чтобы хорошо наточить нож, нужно знать его угол заточки. Определяем его простым способом. Ложите нож плашмя на деревянную поверхность и начинаете его вести приподнимая тыльную сторону лезвия. Там, где нож лезвием уткнется в дерево и будет угол заточки. Вам нужно его хорошенько запомнить и в дальнейшем постоянно его держать.
Держа этот угол, ложите нож на оселок и подаете его от себя. Если оселок узкий, то делаете это небольшим дуговым движением, чтобы охватить все лезвие.
Делаете это одной стороной лезвия 10 раз. Затем переворачиваете нож и делаете это так же 10 раз другой стороной. Соблюдайте угол заточки!
И опять переворачиваете лезвие, но затачиваете каждую сторону уже 9 раз. И так, постепенно уменьшая количество раз, доходите до "одного". После такой заточки лезвие будет очень острым. Им спокойно можно будет резать бумагу и даже волосы на руке.
Правда, во многом это будет зависеть от качества стали ножа. Из мягкой стали это делать бесполезно. С первого раза у вас может не получиться, т.к. нужны навыки держания угла заточки. Но терпение и труд... Удачи!
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА НА КАЛИТКЕ У тех, кто живет "на земле", иногда возникают проблемы с закрыванием и открыванием калитки или двери в надворных постройках, уличном туалете и др., т.к. крючок или засов находятся с обратной стороны. Приходится лезть рукой между штакетинами или подпрыгивать, доставая через забор. Предлагается простейший способ автоматического закрывания таких дверей. Нужны всего лишь отрезок ПВХ трубы (см 15-20), три клипсы-держателя для нее и саморезы.
Вставляем трубу в две клипсы с одной стороны и прикручиваем саморезами наглухо к двери, через саму трубу и штатное отверстие в клипсе.
Должно получиться вот так.
Третью клипсу без трубы мы прикручиваем к косяку двери так, чтобы труба заходила в нее.
Теперь при закрывании двери или калитки вы услышите только мягкий щелчок и дверь закрыта. Чтобы открыть, нужно только толкнуть ее.
Не уверен только в четкой работе защелки в сильный мороз, но на лето вам точно ее хватит. Удачи!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ "ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАЛИТКИ" Если у вас в гараже завалялся старый ремень безопасности, то он тоже может вам помочь в качестве замка на калитке. Все видно на фото. Тут и ключа не надо - нажимай на кнопку и все.
А вот если у вас на надворной постройке скобы для замка расположены очень далеко друг от друга, то без ключа не обойтись. Только в нем отверстие надо просверлить.
Это да, но менять я собирался 2 из 5. 4000К оказались сами лампы, а подсветка у них теплым светит, наверное 2700. Мне 2700 кажется слишком жёлтым, такой хорошо утром включать или вечером перед сном. Нравится 3500К, но они редкие. А при 4000 и выше замечаю, что вроде света много, но не хватает контраста и сложно работать с чем-то мелким.
Согласно европейским и американским исследованиям, длительное воздействие синего спектра излучения на глаз может приводить к таким заболеваниям, как дегенерация макулы. Надо понимать, что это крайне важная центральная часть сетчатки — средоточие высокоактивных и высокочувствительных клеток.
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