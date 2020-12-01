Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 01:06

Цитата-/Ладно, сам отвечу - газа нет, на заправке можно только по талонам заправляться, люди с баллонами в очереди стоят чтобы еду приготовить. Обьективно, или опять брехня?/







Было дело а сейчас как там?)





И да про волейболистку и Козлова не забыли? Про одну жду полную ее цитату а про второго оскорбление







Цитата-/В смысле фу? Щас вас деревенские тухлятиной закидают/



Фу было чисто вам) аульные тут ещё чето выкобениваются ) нам "столичным" КАстанайцам че то ещё доказывают)