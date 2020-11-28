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≡ Советы на каждый день
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1989
Советы на каждый день
Отправлено: 28.11.20 - 11:50
#301
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ТОЧИМ НОЖ ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ
Хорошо наточенный нож - показатель благополучия в семье. Да и иметь в доме ненаточенные ножи - это признак дурного тона. Точить ножи можно десятками способов, сегодня предлагается способ "обратного отсчета". Ничего лишнего здесь не надо, только нож и оселок из магазина.



Для того, чтобы хорошо наточить нож, нужно знать его угол заточки. Определяем его простым способом. Ложите нож плашмя на деревянную поверхность и начинаете его вести приподнимая тыльную сторону лезвия. Там, где нож лезвием уткнется в дерево и будет угол заточки. Вам нужно его хорошенько запомнить и в дальнейшем постоянно его держать.



Держа этот угол, ложите нож на оселок и подаете его от себя. Если оселок узкий, то делаете это небольшим дуговым движением, чтобы охватить все лезвие.



Делаете это одной стороной лезвия 10 раз. Затем переворачиваете нож и делаете это так же 10 раз другой стороной. Соблюдайте угол заточки!



И опять переворачиваете лезвие, но затачиваете каждую сторону уже 9 раз. И так, постепенно уменьшая количество раз, доходите до "одного". После такой заточки лезвие будет очень острым. Им спокойно можно будет резать бумагу и даже волосы на руке.





Правда, во многом это будет зависеть от качества стали ножа. Из мягкой стали это делать бесполезно.
С первого раза у вас может не получиться, т.к. нужны навыки держания угла заточки. Но терпение и труд... Удачи!



:lol: :lol: :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1989
Советы на каждый день
Отправлено: 30.11.20 - 17:49
#302
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА НА КАЛИТКЕ
У тех, кто живет "на земле", иногда возникают проблемы с закрыванием и открыванием калитки или двери в надворных постройках, уличном туалете и др., т.к. крючок или засов находятся с обратной стороны. Приходится лезть рукой между штакетинами или подпрыгивать, доставая через забор. Предлагается простейший способ автоматического закрывания таких дверей. Нужны всего лишь отрезок ПВХ трубы (см 15-20), три клипсы-держателя для нее и саморезы.



Вставляем трубу в две клипсы с одной стороны и прикручиваем саморезами наглухо к двери, через саму трубу и штатное отверстие в клипсе.



Должно получиться вот так.



Третью клипсу без трубы мы прикручиваем к косяку двери так, чтобы труба заходила в нее.



Теперь при закрывании двери или калитки вы услышите только мягкий щелчок и дверь закрыта. Чтобы открыть, нужно только толкнуть ее.





Не уверен только в четкой работе защелки в сильный мороз, но на лето вам точно ее хватит. Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1989
Советы на каждый день
Отправлено: 01.12.20 - 12:23
#303
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ "ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАЛИТКИ"
Если у вас в гараже завалялся старый ремень безопасности, то он тоже может вам помочь в качестве замка на калитке. Все видно на фото. Тут и ключа не надо - нажимай на кнопку и все.



А вот если у вас на надворной постройке скобы для замка расположены очень далеко друг от друга, то без ключа не обойтись. ;-) Только в нем отверстие надо просверлить.



Удачи!
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1049
Советы на каждый день
Отправлено: 01.12.20 - 23:19
#304
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Цитата:
Козлов я:
Вот и все. Цепь снова сомкнута и лампочка будет гореть.


У выключателя наверное прослаб контакт, свет померцал пару раз при включении и вылетели 2 лампы в прихожей. Вчера был в строительном, хотел купить, но температуру забыл.

А сегодня вспомнил, что видел у Вас и про это :-) Разобрал и точно по 1 из 9 диодов почернели. Спасибо, всё работает.





По яркости совсем незаметно. Если только лампы специально разглядывать, то видно, что по 1 диоду в центре не светится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8872
Советы на каждый день
Отправлено: 01.12.20 - 23:29
#305
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Цитата:
Тот самый:
Вчера был в строительном, хотел купить, но температуру забыл.

Чем ниже - тем лучше. Стандартно 2700К. Все что выше - не очень приятно глазу. А может даже и вредно, щас в мониторах с синим светом прям активно борются.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1989
Советы на каждый день
Отправлено: 01.12.20 - 23:44
#306
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Цитата:
Тот самый:
Спасибо, всё работает.

И мне приятно, что у вас все получилось. :oops: Значит, все не зря.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1049
Советы на каждый день
Отправлено: 01.12.20 - 23:45
#307
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Цитата:
maxsaf:
Чем ниже - тем лучше.


Это да, но менять я собирался 2 из 5. 4000К оказались сами лампы, а подсветка у них теплым светит, наверное 2700. Мне 2700 кажется слишком жёлтым, такой хорошо утром включать или вечером перед сном. Нравится 3500К, но они редкие. А при 4000 и выше замечаю, что вроде света много, но не хватает контраста и сложно работать с чем-то мелким.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8872
Советы на каждый день
Отправлено: 02.12.20 - 00:06
#308
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Цитата:
Тот самый:
Мне 2700 кажется слишком жёлтым,

А вы попробуйте мощнее брать, 2700k это больше похоже на лампочку Ильича по цвету.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7606
Советы на каждый день
Отправлено: 02.12.20 - 00:27
#309
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Цитата:
maxsaf:
Чем ниже - тем лучше.

По моему всё идивидуально,кому то нравится тёплый жёлтый,а кому то холодный белый 6400
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8872
Советы на каждый день
Отправлено: 02.12.20 - 00:28
#310
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Цитата:
Добринцофф:
По моему всё идивидуально,кому то нравится тёплый жёлтый,а кому то холодный белый 6400

Согласен, индивидуально. Но вред синего цвета настораживает
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8872
Советы на каждый день
Отправлено: 02.12.20 - 00:34
#311
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Согласно европейским и американским исследованиям, длительное воздействие синего спектра излучения на глаз может приводить к таким заболеваниям, как дегенерация макулы. Надо понимать, что это крайне важная центральная часть сетчатки — средоточие высокоактивных и высокочувствительных клеток.
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