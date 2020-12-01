Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл

Отправлено: - 22:27

Цитата-/Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!/





Да без проблем,когда будешь официальным поуеховшим ты (надеюсь) не скатишься в ту ахинею которую тут "обиженные" пишут и будешь все таки рассуждать объективно хоть и из заграницы)