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≡ Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40432
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
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Частный детский сад ТОО «BK KINDER» построили на средства ТОО «Строй-хаус» и его учредителя Армантая Абилова, потратили 95 млн тенге. На ремонт СШ № 1 из областного бюджета выделили более 532 млн тенге.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20517
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:20
#15
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Цитата:
maxsaf:
Спортсменка, комсомолка и вообще ))

Ааа, психолог, была такая.
Уже 3 месяца - молчит... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5916
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:27
#16
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Цитата-/Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!/


Да без проблем,когда будешь официальным поуеховшим ты (надеюсь) не скатишься в ту ахинею которую тут "обиженные" пишут и будешь все таки рассуждать объективно хоть и из заграницы)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:34
#17
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Цитата:
abaika95:
будешь все таки рассуждать объективно хоть и из заграницы)

Вот это поворот. На меня есть какие-то обиды за необьективность?))
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