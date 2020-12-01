Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 22:07

Цитата-/Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев, в третий раз напоминаю. Могу ведь и в ответ оскорбить - мало не покажется/







Ой серьезно что-ли? Ну тогда Козлова оскорбляйте тоже,вы же вроде никак не высказали ему за ту картинку,жду)









Цитата-/Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов/





Эт када такое было? Когда казачьи полки вместе с поляками в Москву вошли в 1612? Или когда Мазепа за шведов выступил? Или после революции когда Петлюра с красными дрался? Или во время и после войны когда на Украине "зелёные братья" по лесам бегали?)









Цитата-/А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные/







С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся) везде зрада и перемога) а вот с турками да,они терь братья) даже Фильмы совместные снимают как Русских вместе били











Цитата-/С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется/





Все возвращается на круги своя,эксперимент под названием СССР показал что никто дружить не намерен у одних шовинизм как был так и остался у других национализм проявился ещё больше,одни евреи в плюсе))) создали Израиль с поддержкой СССР и свалили после чего союз и развалился,все на евреях держалось оказывается