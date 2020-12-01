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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 11:29
#13981
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Цитата:
alex_60:
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.

Еще 92 сообщения - и уже поздно будет решать ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 11:32
#13982
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Цитата:
alex_60:
Нет тут люди должны быть живые, с эмоциями.

Справочку для начала предоставьте, что у вас и то и другое в наличии, а там посмотрим :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 12:13]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:11
#13983
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Ну с вашим унылым общением
Вы только себе милы.
Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи...
Поэтому посмотреть в реальность вы не можете.
Проще надо быть, а не крутить просто набором слов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:15
#13984
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Тут бы еще одна справочка не помешала. От Абайки))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:19
#13985
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Как всегда, лишь бы трекнуть.
Правда что ещё делать в лесу ночью.
Тихо в лесу...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:29
#13986
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Цитата:
Козлов я: "ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАЛИТКИ" Если у вас в гараже завалялся старый ремень безопасности, то он тоже может вам помочь в качестве замка на калитке.

А лишней нет? Очень надо, срочно :lol: :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1988
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:32
#13987
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Цитата:
maxsaf:
Очень надо, срочно

Еще один совет: Можно выписать через Али. :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:38
#13988
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Цитата:
Козлов я:
Еще один совет: Можно выписать через Али.

Это долго. Калитка может опять исчезнуть на неопределенное время :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1988
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:48
#13989
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Цитата:
maxsaf:
Калитка может опять исчезнуть на неопределенное время

Калитка - это да! Оне такие...

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2893
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 20:35
#13990
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Как было спокойно здесь до сего дня .
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5916
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:07
#13991
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Цитата-/Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев, в третий раз напоминаю. Могу ведь и в ответ оскорбить - мало не покажется/



Ой серьезно что-ли? Ну тогда Козлова оскорбляйте тоже,вы же вроде никак не высказали ему за ту картинку,жду)




Цитата-/Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов/


Эт када такое было? Когда казачьи полки вместе с поляками в Москву вошли в 1612? Или когда Мазепа за шведов выступил? Или после революции когда Петлюра с красными дрался? Или во время и после войны когда на Украине "зелёные братья" по лесам бегали?)




Цитата-/А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные/



С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся) везде зрада и перемога) а вот с турками да,они терь братья) даже Фильмы совместные снимают как Русских вместе били





Цитата-/С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется/


Все возвращается на круги своя,эксперимент под названием СССР показал что никто дружить не намерен у одних шовинизм как был так и остался у других национализм проявился ещё больше,одни евреи в плюсе))) создали Израиль с поддержкой СССР и свалили после чего союз и развалился,все на евреях держалось оказывается
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:12
#13992
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Цитата:
abaika95:
С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся)

Ну не знаю, интер хунта пан Василь, не обижается на вас, братским народом зовет. Сепаратистов помогает искать в ваших рядах. Вам че, трудно отблагодарить, признать Крым украинским?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:13
#13993
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Цитата:
abaika95:
тут недавно дипломатический скандал был

Чё за скандал, напомните
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13417
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:17
#13994
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Цитата:
таноми52:
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива,

Я и сейчас не воспринимаю его негативно. Говорю как этнический украинец (минимум на 75% - дед по отцу имел русскую фамилию, но тоже был украинцем). А вот украинские украинцы почему-то обижаются.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:21
#13995
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Цитата:
Victor Yang:
А вот украинские украинцы почему-то обижаются.

Ну их то больше, так? А зачем целую нацию обижать, неужели нельзя без оскорблений общаться?
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