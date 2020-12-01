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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 11:29
Цитата:
Еще 92 сообщения - и уже поздно будет решать ))
alex_60:
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.
Еще 92 сообщения - и уже поздно будет решать ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 11:32
Цитата:
Справочку для начала предоставьте, что у вас и то и другое в наличии, а там посмотрим
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 12:13]
alex_60:
Нет тут люди должны быть живые, с эмоциями.
Нет тут люди должны быть живые, с эмоциями.
Справочку для начала предоставьте, что у вас и то и другое в наличии, а там посмотрим
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 12:13]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:11
Ну с вашим унылым общением
Вы только себе милы.
Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи...
Поэтому посмотреть в реальность вы не можете.
Проще надо быть, а не крутить просто набором слов.
Вы только себе милы.
Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи...
Поэтому посмотреть в реальность вы не можете.
Проще надо быть, а не крутить просто набором слов.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:15
Тут бы еще одна справочка не помешала. От Абайки))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:19
Как всегда, лишь бы трекнуть.
Правда что ещё делать в лесу ночью.
Тихо в лесу...
Правда что ещё делать в лесу ночью.
Тихо в лесу...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:29
Цитата:
А лишней нет? Очень надо, срочно
Козлов я: "ЗАЩЕЛКА ДЛЯ КАЛИТКИ" Если у вас в гараже завалялся старый ремень безопасности, то он тоже может вам помочь в качестве замка на калитке.
А лишней нет? Очень надо, срочно
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:32
Цитата:
Еще один совет: Можно выписать через Али.
maxsaf:
Очень надо, срочно
Очень надо, срочно
Еще один совет: Можно выписать через Али.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:38
Цитата:
Это долго. Калитка может опять исчезнуть на неопределенное время
Козлов я:
Еще один совет: Можно выписать через Али.
Еще один совет: Можно выписать через Али.
Это долго. Калитка может опять исчезнуть на неопределенное время
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 12:48
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 06.07.18
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- 2893
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 20:35
Как было спокойно здесь до сего дня .
(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:07
Цитата-/Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев, в третий раз напоминаю. Могу ведь и в ответ оскорбить - мало не покажется/
Ой серьезно что-ли? Ну тогда Козлова оскорбляйте тоже,вы же вроде никак не высказали ему за ту картинку,жду)
Цитата-/Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов/
Эт када такое было? Когда казачьи полки вместе с поляками в Москву вошли в 1612? Или когда Мазепа за шведов выступил? Или после революции когда Петлюра с красными дрался? Или во время и после войны когда на Украине "зелёные братья" по лесам бегали?)
Цитата-/А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные/
С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся) везде зрада и перемога) а вот с турками да,они терь братья) даже Фильмы совместные снимают как Русских вместе били
Цитата-/С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется/
Все возвращается на круги своя,эксперимент под названием СССР показал что никто дружить не намерен у одних шовинизм как был так и остался у других национализм проявился ещё больше,одни евреи в плюсе))) создали Израиль с поддержкой СССР и свалили после чего союз и развалился,все на евреях держалось оказывается
Ой серьезно что-ли? Ну тогда Козлова оскорбляйте тоже,вы же вроде никак не высказали ему за ту картинку,жду)
Цитата-/Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов/
Эт када такое было? Когда казачьи полки вместе с поляками в Москву вошли в 1612? Или когда Мазепа за шведов выступил? Или после революции когда Петлюра с красными дрался? Или во время и после войны когда на Украине "зелёные братья" по лесам бегали?)
Цитата-/А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные/
С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся) везде зрада и перемога) а вот с турками да,они терь братья) даже Фильмы совместные снимают как Русских вместе били
Цитата-/С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется/
Все возвращается на круги своя,эксперимент под названием СССР показал что никто дружить не намерен у одних шовинизм как был так и остался у других национализм проявился ещё больше,одни евреи в плюсе))) создали Израиль с поддержкой СССР и свалили после чего союз и развалился,все на евреях держалось оказывается
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:12
Цитата:
Ну не знаю, интер хунта пан Василь, не обижается на вас, братским народом зовет. Сепаратистов помогает искать в ваших рядах. Вам че, трудно отблагодарить, признать Крым украинским?))
abaika95:
С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся)
С Казахами не знаю тут недавно дипломатический скандал был да и за слова Токаева о Крыме много кто на незалежной обиделся)
Ну не знаю, интер хунта пан Василь, не обижается на вас, братским народом зовет. Сепаратистов помогает искать в ваших рядах. Вам че, трудно отблагодарить, признать Крым украинским?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:13
Цитата:
Чё за скандал, напомните
abaika95:
тут недавно дипломатический скандал был
тут недавно дипломатический скандал был
Чё за скандал, напомните
(Уважаемые пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:17
Цитата:
Я и сейчас не воспринимаю его негативно. Говорю как этнический украинец (минимум на 75% - дед по отцу имел русскую фамилию, но тоже был украинцем). А вот украинские украинцы почему-то обижаются.
таноми52:
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива,
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива,
Я и сейчас не воспринимаю его негативно. Говорю как этнический украинец (минимум на 75% - дед по отцу имел русскую фамилию, но тоже был украинцем). А вот украинские украинцы почему-то обижаются.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 22:21
Цитата:
Ну их то больше, так? А зачем целую нацию обижать, неужели нельзя без оскорблений общаться?
Victor Yang:
А вот украинские украинцы почему-то обижаются.
А вот украинские украинцы почему-то обижаются.
Ну их то больше, так? А зачем целую нацию обижать, неужели нельзя без оскорблений общаться?
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