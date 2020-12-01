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Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40432
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
Частный детский сад ТОО «BK KINDER» построили на средства ТОО «Строй-хаус» и его учредителя Армантая Абилова, потратили 95 млн тенге. На ремонт СШ № 1 из областного бюджета выделили более 532 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 108
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
Приятная новость.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 5985
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:18
Хорошие новости.
Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?
Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:24
Цитата:
Садик то частник строил, на свои кровные. У чиновников минимум миллиард будет стоить, поэтому дешевле отремонтировать
elektron:
Хорошие новости. Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?
Хорошие новости. Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?
Садик то частник строил, на свои кровные. У чиновников минимум миллиард будет стоить, поэтому дешевле отремонтировать
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:31
Цитата:
Тут же Пилорама - работает.
Пока, отпилят - всё, останется
на - ремонт лимоеов 30...
elektron:
532 лямов на ремонт школы??
532 лямов на ремонт школы??
Тут же Пилорама - работает.
Пока, отпилят - всё, останется
на - ремонт лимоеов 30...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9781
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:43
Цитата:
Нет. Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр
Аэропорт 1735000тенге.
Сейчас заканчивается строительство школы мр Юбилейный, на 1200,ну там супер проект, миллиарда на три наверное.
elektron:
532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле
532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле
Нет. Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр
Аэропорт 1735000тенге.
Сейчас заканчивается строительство школы мр Юбилейный, на 1200,ну там супер проект, миллиарда на три наверное.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9781
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:48
Цитата:
Да обидно. В кроватке во сне остаётся пилить тебе
Да и обвинение чем докажешь?
Так, опять лишь бы помои вылить и испытать оргазм?
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 21:51]
drakon:
Пока, отпилят - всё, останется на - ремонт лимоеов 30...
Пока, отпилят - всё, останется на - ремонт лимоеов 30...
Да обидно. В кроватке во сне остаётся пилить тебе
Да и обвинение чем докажешь?
Так, опять лишь бы помои вылить и испытать оргазм?
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 21:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5916
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:54
Поуеховшие все бабки считают,причем чужие,у себя деньги не считают,за это может и от штази по башке прилететь) дракон что там с вашим аэропортом?
Напомню новость от 1 ноября 2020 года
"В Берлине началась эксплуатация аэропорта-долгостроя Берлин Бранденбург, новые воздушные ворота приняли первых пассажиров с опозданием в 9 лет. Об этом сообщает avianews. Издание сообщает, что возведение объекта сопровождалось громкими коррупционными скандалами и просчетами в различных системах, из-за чего конечная стоимость проекта выросла с 2 до 6 млрд евро"
Без комментариев
Напомню новость от 1 ноября 2020 года
"В Берлине началась эксплуатация аэропорта-долгостроя Берлин Бранденбург, новые воздушные ворота приняли первых пассажиров с опозданием в 9 лет. Об этом сообщает avianews. Издание сообщает, что возведение объекта сопровождалось громкими коррупционными скандалами и просчетами в различных системах, из-за чего конечная стоимость проекта выросла с 2 до 6 млрд евро"
Без комментариев
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:06
Цитата:
Алекс, куда подружка ваша пропала? Я бы ей звякнул, ремонт школы обсудить
alex_60:
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.
Алекс, куда подружка ваша пропала? Я бы ей звякнул, ремонт школы обсудить
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:09
Цитата:
Там садик-то небольшой - 120 мест, 6 групп всего. Меня очень удивил горячий цех в саду - всего лишь одна плита и ни котла, ни кипятильника. Но сумма на сад и правда маловата. Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!
elektron:
95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить
95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить
Там садик-то небольшой - 120 мест, 6 групп всего. Меня очень удивил горячий цех в саду - всего лишь одна плита и ни котла, ни кипятильника. Но сумма на сад и правда маловата. Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:11
Цитата:
Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"
alex_60:
Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр Аэропорт 1735000тенге.
Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр Аэропорт 1735000тенге.
Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:13
Цитата:
А кто это?...
maxsaf:
Алекс, куда подружка ваша пропала?
Алекс, куда подружка ваша пропала?
А кто это?...
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:15
Цитата:
О, уже забыли что тут была такая? Лили. Спортсменка, комсомолка и вообще ))
drakon:
А кто это?...
А кто это?...
О, уже забыли что тут была такая? Лили. Спортсменка, комсомолка и вообще ))
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:16
Цитата:
Да он не только это потерял. Не подсказывайте, пусть ищет сам))
Victor Yang:
Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"
Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"
Да он не только это потерял. Не подсказывайте, пусть ищет сам))
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:17
Цитата:
А что потом - разрешение прийдется спрашивать?))
Victor Yang:
Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!
Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!
А что потом - разрешение прийдется спрашивать?))
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