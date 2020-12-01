Отправлено: - 21:24

elektron:

Хорошие новости. Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?

Цитата:Садик то частник строил, на свои кровные. У чиновников минимум миллиард будет стоить, поэтому дешевле отремонтировать