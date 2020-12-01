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≡ Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40432
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
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Частный детский сад ТОО «BK KINDER» построили на средства ТОО «Строй-хаус» и его учредителя Армантая Абилова, потратили 95 млн тенге. На ремонт СШ № 1 из областного бюджета выделили более 532 млн тенге.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
108
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
#1
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Приятная новость.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5985
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:18
#2
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Хорошие новости.
Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? :-o Может дешевле пару новых было построить?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:24
#3
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Цитата:
elektron:
Хорошие новости. Но 95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить?

Садик то частник строил, на свои кровные. У чиновников минимум миллиард будет стоить, поэтому дешевле отремонтировать :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20517
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:31
#4
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Цитата:
elektron:
532 лямов на ремонт школы??

Тут же Пилорама - работает.
Пока, отпилят - всё, останется
на - ремонт лимоеов 30... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9781
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:43
#5
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Цитата:
elektron:
532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле


Нет. Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр
Аэропорт 1735000тенге.
Сейчас заканчивается строительство школы мр Юбилейный, на 1200,ну там супер проект, миллиарда на три наверное.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9781
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 21:48
#6
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Цитата:
drakon:
Пока, отпилят - всё, останется на - ремонт лимоеов 30...


Да обидно. В кроватке во сне остаётся пилить тебе
Да и обвинение чем докажешь?
Так, опять лишь бы помои вылить и испытать оргазм?
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.

[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 21:51]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5916
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 21:54
#7
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Поуеховшие все бабки считают,причем чужие,у себя деньги не считают,за это может и от штази по башке прилететь) дракон что там с вашим аэропортом?


Напомню новость от 1 ноября 2020 года

"В Берлине началась эксплуатация аэропорта-долгостроя Берлин Бранденбург, новые воздушные ворота приняли первых пассажиров с опозданием в 9 лет. Об этом сообщает avianews. Издание сообщает, что возведение объекта сопровождалось громкими коррупционными скандалами и просчетами в различных системах, из-за чего конечная стоимость проекта выросла с 2 до 6 млрд евро"


Без комментариев
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:06
#8
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Цитата:
alex_60:
У некоторых из дальних стран это прям смотрю как секс по телефону.

Алекс, куда подружка ваша пропала? Я бы ей звякнул, ремонт школы обсудить :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13417
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:09
#9
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Цитата:
elektron:
95 миллионов на отстройку нового здания против 532 лямов на ремонт школы?? Может дешевле пару новых было построить

Там садик-то небольшой - 120 мест, 6 групп всего. Меня очень удивил горячий цех в саду - всего лишь одна плита и ни котла, ни кипятильника. Но сумма на сад и правда маловата. Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13417
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:11
#10
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Цитата:
alex_60:
Новая школа на 900 мест, построенная в прошлом году в мр Аэропорт 1735000тенге.

Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20517
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:13
#11
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Цитата:
maxsaf:
Алекс, куда подружка ваша пропала?

А кто это?... :lol: :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:15
#12
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Цитата:
drakon:
А кто это?...

О, уже забыли что тут была такая? Лили. Спортсменка, комсомолка и вообще ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:16
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Где-то ты нолики потерял. Или слово "тысяч"

Да он не только это потерял. Не подсказывайте, пусть ищет сам))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8856
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 22:17
#14
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Цитата:
Victor Yang:
Для абайки - пока имею право - я пока гражданин Казахстана!

А что потом - разрешение прийдется спрашивать?))
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