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≡ Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40432
Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как развивают сферу образования в новом городе Тобыл
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
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Частный детский сад ТОО «BK KINDER» построили на средства ТОО «Строй-хаус» и его учредителя Армантая Абилова, потратили 95 млн тенге. На ремонт СШ № 1 из областного бюджета выделили более 532 млн тенге.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
108
Re: Частный детсад и капитально отремонтированная школа - Как...
Отправлено: 01.12.20 - 15:50
#1
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Приятная новость.
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