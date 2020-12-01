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≡ «Примирение нужно отменить» - Законопроект о семейно-бытовом насилии обсудили комиссии облмаслихата в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40432
«Примирение нужно отменить» - Законопроект о семейно-бытовом насилии обсудили комиссии облмаслихата в Костанае
Отправлено: 01.12.20 - 15:29
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Уже несколько месяцев гражданские активисты и юристы говорят о том, что документ принимают слишком быстро, хотя он нуждается в доработке. В ответ госорганы и судьи доказывают, что такой закон необходим уже сейчас.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
108
Re: «Примирение нужно отменить» - Законопроект о семейно-бытовом...
Отправлено: 01.12.20 - 15:29
#1
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Ни чего ужесточением тут не решится. Это получается 4000 уголовных дел в год?
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