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≡ Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки стоимостью более 52 млн тенге пытались провезти через "Кайрак" и "Аят"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40432
Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки стоимостью более 52 млн тенге пытались провезти через "Кайрак" и "Аят"
Отправлено: 01.12.20 - 13:45
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Пресс-служба КНБ РК сообщила о попытках незаконного провоза через границу медицинских средств, медикаментов и угнанного автомобиля. Две попытки были пресечены в пунктах пропуска, расположенных в Костанайской области.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Re: Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки...
Отправлено: 01.12.20 - 13:45
#1
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Надо бы проследить происхождение товара - вдруг это за бюджетные деньги было куплено
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Re: Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки...
Отправлено: 01.12.20 - 13:50
#2
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2021 год:
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4274
Re: Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки...
Отправлено: 01.12.20 - 14:40
#3
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Где им ещё взяться, как с как-нибудь больницы вытащить и продать соседям. У них вроде не хватает всего этого, с руками оторвут.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1184
Re: Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки...
Отправлено: 01.12.20 - 17:17
#4
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Цитата:
maxsaf:

Что-то я даже и не сомневаюсь.
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