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Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки стоимостью более 52 млн тенге пытались провезти через "Кайрак" и "Аят"
Противочумные костюмы, лекарства, маски и перчатки стоимостью более 52 млн тенге пытались провезти через "Кайрак" и "Аят"
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