Re: Темп прироста по прежнему 1,7% - 88 человек заболели КВИ за...

Отправлено: - 13:35

Не знаю, мне вот лично интересны цифры прироста

И количество заболевших в Кустанае и области за день.

А что там было по весне и летом это уже просто статистика. И не так важно различие в одного человека в разных ведомствах.ни на что не влияет.

Ну ещё сколько умерло за ноябрь например. Взглянуть бы.

Что про них тихо и никому не интересно?