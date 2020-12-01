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≡ Темп прироста по прежнему 1,7% - 88 человек заболели КВИ за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40430
Темп прироста по прежнему 1,7% - 88 человек заболели КВИ за сутки в Костанайской области
Отправлено: 01.12.20 - 13:35
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Всего в Костанайской области, по данным областного информационного штаба, зарегистрированы 5 388 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 873 человека. В республиканской статистике по-прежнему указаны совсем другие цифры.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9775
Re: Темп прироста по прежнему 1,7% - 88 человек заболели КВИ за...
Отправлено: 01.12.20 - 13:35
#1
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Не знаю, мне вот лично интересны цифры прироста
И количество заболевших в Кустанае и области за день.
А что там было по весне и летом это уже просто статистика. И не так важно различие в одного человека в разных ведомствах.ни на что не влияет.
Ну ещё сколько умерло за ноябрь например. Взглянуть бы.
Что про них тихо и никому не интересно?
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