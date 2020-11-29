Отправлено: - 13:54

ACROS:

тут уже не помогут: это клиника.

Цитата:Пробовали лечиться?И не помогло?Сочувствую. У Дракона есть грек знакомый, он у него на учёте, может он поможет. Он какие то синенькие таблетки ему даёт. Только про это ваше фзу с коридорам не знаю что это, не говорите, а то сразу фиолетовые выпишет.