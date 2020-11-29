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≡ Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40430
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 17:58
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Независимости и Новому году.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5912
Re: Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 17:58
#1
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Ну да весь год в карантине сидели без праздников а на НГ давай на ёлки ходить и корпаративы)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1182
Re: Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 20:04
#2
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В принципе, новогодний праздник - семейный праздник. Новогодний корпоратив - это просто предновогодняя пьянка с раздачей подарков и премии коллегам по работе. В любом коллективе корпоратив будет проведен, в той или иной форме: голь на выдумки хитра.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9775
Re: Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 11:37
#3
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Да, как низок уровень корпоратива у фермеров на деревне. Пьянка.
В городе это сближение коллектива, общение, звезды эстрады.
Правда последние лет пять стало все это сходить на нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1182
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 12:46
#4
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Цитата:
alex_60:


Когда смотритесь в зеркало, хоть чуть-чуть пыль протрите: всё та же трёхлетка ФЗУ и остальное коридор. И общение по пъяне и диванное сближение и звёзды тут уже не помогут: это клиника.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 12:55
#5
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Цитата:
ACROS:

Отнеситесь с пониманием - без звезд и праздник - не праздник. Даже Егора Крида не пригласили - сказали что дорого. И так пять лет подряд. Вам бы не было обидно?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 13:12
#6
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[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 13:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1988
Re: Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 13:29
#7
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9775
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 01.12.20 - 13:54
#8
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Цитата:
ACROS:
тут уже не помогут: это клиника.


Пробовали лечиться?
И не помогло?
Сочувствую. У Дракона есть грек знакомый, он у него на учёте, может он поможет. Он какие то синенькие таблетки ему даёт. Только про это ваше фзу с коридорам не знаю что это, не говорите, а то сразу фиолетовые выпишет.
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