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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 316 из 316«1...314315316
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:20
#4726
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Главную Ёлку, деревни - установили.

Настоящая, из леса... :lol: :oops: :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:33
#4727
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А это, Ёлка, на главном,транспортном кольце деревни.

Но мне кажется, что она - ниже,
чем в прошлом году... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:55
#4728
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Завтра, в 16 часов, начнут принимать кровь.

И до 20 часов.А как домой - идти?.
Наверное ограничений - нету... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 18:41
#4729
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Дом то ещё - ничего.Интересно,капремонт,будут -

делать, или развалят? А на его месте,
новый - построят?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 12:58
#4730
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ПРаздник - сёдня!
А они тут - ругаюца!
Меня - ругают.
Всем корону, юмориста ахота,
надеть на себя... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:01
#4731
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Цитата:
drakon:
А они тут - ругаюца!

Видит Дарвин, не я это первый начал ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:02
#4732
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Цитата:
drakon:
ПРаздник - сёдня!

Может в этом все дело?))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:08
#4733
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Цитата:
maxsaf:
Может в этом все дело?))

Наверное баурсаки,
бесплатно - не раздают.
Алекс говорит уже -
лет пять... :lol: :oops:
Закусывать, чтоли - нечем?... :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1988
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:10
#4734
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Цитата:
drakon:
Всем корону, юмориста ахота, надеть на себя...


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:19
#4735
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Что за праздник у вас?
У нас первый день зимы, и выходной
По этому случаю наверное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:22
#4736
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Цитата:
drakon:
начнут принимать кровь.


Ну что сдал кровь, три литра наверное?
Вопрос только-есть ли она в наличии.

[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 13:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8844
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.12.20 - 13:34
#4737
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Цитата:
drakon:
Всем корону, юмориста ахота

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