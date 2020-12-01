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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 932 из 932«1...930931932
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8832
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 01:29
#13966
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Цитата:
abaika95:
Дорожные сируны дофига что-ли ?)

Ну у нас дофига, весь транспорт на плечах дальнобойщиков держится ))

Цитата:
abaika95:
Незнаю спросите у них,могете?

Ну как же так, надо знать кого приглашаете - вдруг просрочники))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8832
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 01:31
#13967
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Цитата:
abaika95:
Это я про бората каторый похож на молодого дракона)

А я не видел фоток дракона в молодости)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:09
#13968
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Ну вот и зима стукнула по носу.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:09
#13969
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Неожиданно главное, вчера осень, а сегодня зима. Странно это.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:11
#13970
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И указов никто не издавал.
Даже.
Придётся жить зимой теперь.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:12
#13971
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А мне зима нравится.
Особенно когда минус четыре где-то и снег идёт.
Хлопьями.

[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 09:13]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:14
#13972
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Смотрю появился какой-то Кирдык.
С ним на вы или как?
Имя то солидное.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:20
#13973
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Специалисты Ту10 из Кустаная из леса дают интернет в стране за морем.
Что бы аборигены делали без нашего образования.
Наверное думают в кз все такие умные.
Против правды не попрешь, тут да.
Так бы и орали с горы на гору.
Новости передавали.
А тут Ту10. И проблемы решены.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9766
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:22
#13974
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Не решил пока, буду раз в месяц писать,
Или каждый день по сто.
Зима расставит все точки над и.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:46
#13975
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Цитата:
maxsaf:
abaika95: Хохол из Казахстана не считается?)
Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев


Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива, а украинцы не обижались на него.
Но, видимо, после прыжков на майдане, после "москаляку на гиляку", кружевных трусиков, кастрюль на голове, "Путин - х-ло!" и проч. это слово стало отрицательно нарицательным.
Поэтому и неприятно им его слышать!
Да, всё течёт, всё меняется...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8832
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:46
#13976
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Цитата:
таноми52:
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива

Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов. А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные. С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8832
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:51
#13977
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Цитата:
alex_60:
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.

Если бы не камень в мой огород - я бы может даже поприветствовал по-доброму после долгой осенней спячки, ну или после карантина, или после ИВЛа - фиг знает чем был вызван этот перерыв. Ну а так - причин для радости больше не вижу.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8832
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:52
#13978
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Цитата:
alex_60:
Придётся жить зимой теперь.

Можете сильно не разгоняться :lol:
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