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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 01:29
Цитата:
Ну у нас дофига, весь транспорт на плечах дальнобойщиков держится ))
Цитата:
Ну как же так, надо знать кого приглашаете - вдруг просрочники))
abaika95:
Дорожные сируны дофига что-ли ?)
Дорожные сируны дофига что-ли ?)
Ну у нас дофига, весь транспорт на плечах дальнобойщиков держится ))
Цитата:
abaika95:
Незнаю спросите у них,могете?
Незнаю спросите у них,могете?
Ну как же так, надо знать кого приглашаете - вдруг просрочники))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 01:31
Цитата:
А я не видел фоток дракона в молодости)
abaika95:
Это я про бората каторый похож на молодого дракона)
Это я про бората каторый похож на молодого дракона)
А я не видел фоток дракона в молодости)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:09
Ну вот и зима стукнула по носу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:09
Неожиданно главное, вчера осень, а сегодня зима. Странно это.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:11
И указов никто не издавал.
Даже.
Придётся жить зимой теперь.
Даже.
Придётся жить зимой теперь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:12
А мне зима нравится.
Особенно когда минус четыре где-то и снег идёт.
Хлопьями.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 09:13]
Особенно когда минус четыре где-то и снег идёт.
Хлопьями.
[Исправлено: alex_60, 01.12.2020 - 09:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:14
Смотрю появился какой-то Кирдык.
С ним на вы или как?
Имя то солидное.
С ним на вы или как?
Имя то солидное.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:20
Специалисты Ту10 из Кустаная из леса дают интернет в стране за морем.
Что бы аборигены делали без нашего образования.
Наверное думают в кз все такие умные.
Против правды не попрешь, тут да.
Так бы и орали с горы на гору.
Новости передавали.
А тут Ту10. И проблемы решены.
Что бы аборигены делали без нашего образования.
Наверное думают в кз все такие умные.
Против правды не попрешь, тут да.
Так бы и орали с горы на гору.
Новости передавали.
А тут Ту10. И проблемы решены.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:22
Не решил пока, буду раз в месяц писать,
Или каждый день по сто.
Зима расставит все точки над и.
Или каждый день по сто.
Зима расставит все точки над и.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 09:46
Цитата:
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива, а украинцы не обижались на него.
Но, видимо, после прыжков на майдане, после "москаляку на гиляку", кружевных трусиков, кастрюль на голове, "Путин - х-ло!" и проч. это слово стало отрицательно нарицательным.
Поэтому и неприятно им его слышать!
Да, всё течёт, всё меняется...
maxsaf:
abaika95: Хохол из Казахстана не считается?)
Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев
abaika95: Хохол из Казахстана не считается?)
Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива, а украинцы не обижались на него.
Но, видимо, после прыжков на майдане, после "москаляку на гиляку", кружевных трусиков, кастрюль на голове, "Путин - х-ло!" и проч. это слово стало отрицательно нарицательным.
Поэтому и неприятно им его слышать!
Да, всё течёт, всё меняется...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:46
Цитата:
Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов. А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные. С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется.
таноми52:
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива
Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива
Когда-то русские и украинцы были самым лучшим примером братских народов. А сейчас украинцы и казахи - братья, с турками тоже оказывается братья, неожиданно, и больше никто письма султану не пишет смешные. С русскими - злейшие враги, армяне теперь вообще никому не братья. Мир перевернулся с ног на голову, все течет, все меняется.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:51
Цитата:
Если бы не камень в мой огород - я бы может даже поприветствовал по-доброму после долгой осенней спячки, ну или после карантина, или после ИВЛа - фиг знает чем был вызван этот перерыв. Ну а так - причин для радости больше не вижу.
alex_60:
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.
Не решил пока, буду раз в месяц писать, Или каждый день по сто.
Если бы не камень в мой огород - я бы может даже поприветствовал по-доброму после долгой осенней спячки, ну или после карантина, или после ИВЛа - фиг знает чем был вызван этот перерыв. Ну а так - причин для радости больше не вижу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 10:52
Цитата:
Можете сильно не разгоняться
alex_60:
Придётся жить зимой теперь.
Придётся жить зимой теперь.
Можете сильно не разгоняться
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