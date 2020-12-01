Отправлено: - 09:46

maxsaf:

abaika95: Хохол из Казахстана не считается?)

Нет, это оскорбительное и уничижительное слово для украинцев

Цитата:Когда-то слово "хохол" в народной среде не несло в себе негатива, а украинцы не обижались на него.Но, видимо, после прыжков на майдане, после "москаляку на гиляку", кружевных трусиков, кастрюль на голове, "Путин - х-ло!" и проч. это слово стало отрицательно нарицательным.Поэтому и неприятно им его слышать!Да, всё течёт, всё меняется...