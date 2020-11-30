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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 23:56
Цитата:
Скажите что вы инвесторы - вам билеты оплатят и гостиницу предоставят. Ну и бешбармак каждый день
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 23:57]
drakon:
Скажите что вы инвесторы - вам билеты оплатят и гостиницу предоставят. Ну и бешбармак каждый день
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 23:57]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7605
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 23:58
Цитата:
Ну как же,а великая степь?
maxsaf:
А че рассказывать? Чего такого в Казахстане есть уникального? Мне на ум приходит только самые богатые запасы урана и большое количество испытаний
А че рассказывать? Чего такого в Казахстане есть уникального? Мне на ум приходит только самые богатые запасы урана и большое количество испытаний
Ну как же,а великая степь?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:00
Цитата:
Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит. Ну и добрая половина Альберты тоже)
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 00:03]
Добринцофф:
Ну как же,а великая степь?
Ну как же,а великая степь?
Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит. Ну и добрая половина Альберты тоже)
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 00:03]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:06
Кстати, с первым днем зимы, Кустанай
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:09
С Днём Первого Президента!...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:28
Цитата-/Да че рассказывать - все и так все знают о Казахстане. В кино видели/
Ну вас получается также олицетворяют с боратом что вы с сестрой "того самого"?) Страшно же вам там живётся )
Цитата-/А че рассказывать?/
А зачем рассказывать? Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!)
Цитата-/Было бы круто еще акиматовским несколько аккаунтов зарегать/
Они работают в отличии от вас и нас)
Ну вас получается также олицетворяют с боратом что вы с сестрой "того самого"?) Страшно же вам там живётся )
Цитата-/А че рассказывать?/
А зачем рассказывать? Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!)
Цитата-/Было бы круто еще акиматовским несколько аккаунтов зарегать/
Они работают в отличии от вас и нас)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:32
Цитата-/Скажите что вы инвесторы - вам билеты оплатят и гостиницу предоставят/
Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)
Цитата-/Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит./
Чего стоит? Степей? Да от вашей южной границы и вплоть до Дакоты северной и южной это прямая калька наших степей,природа одна точь в точь у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке, как в морокко делают и делали до определенного момента пока фильм "сахара" не провалился
Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)
Цитата-/Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит./
Чего стоит? Степей? Да от вашей южной границы и вплоть до Дакоты северной и южной это прямая калька наших степей,природа одна точь в точь у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке, как в морокко делают и делали до определенного момента пока фильм "сахара" не провалился
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:40
Цитата-/А че рассказывать? Чего такого в Казахстане есть уникального?/
Уран это для умных,таких у вас мало, для обывателя реклама что тут едят конину) ну это такое
Честно за 30 лет не создали своей мифбазы
Про Монголию знают что там Чингисхан и все все все "волшебные" герои
А у нас что? Степи,Борат больше про Америку а Казахстан рандомно выбран
Столица вычурная?
ГГГ? да он уже старый
Нужен государственный МИФ типо как русские все с водкой и медведем с балалайкой
А хохлы все казаки с чубами
Хотя нужен ли этот миф?
Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?
Уран это для умных,таких у вас мало, для обывателя реклама что тут едят конину) ну это такое
Честно за 30 лет не создали своей мифбазы
Про Монголию знают что там Чингисхан и все все все "волшебные" герои
А у нас что? Степи,Борат больше про Америку а Казахстан рандомно выбран
Столица вычурная?
ГГГ? да он уже старый
Нужен государственный МИФ типо как русские все с водкой и медведем с балалайкой
А хохлы все казаки с чубами
Хотя нужен ли этот миф?
Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:46
Цитата:
Ну когда выясняется, что я украинец - все вопросы отпадают
abaika95:
Ну вас получается также олицетворяют с боратом
Ну вас получается также олицетворяют с боратом
Ну когда выясняется, что я украинец - все вопросы отпадают
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:48
Цитата:
Это вы щас про нашего дракона, который из деревеньки?))
abaika95:
Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!
Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!
Это вы щас про нашего дракона, который из деревеньки?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:50
Цитата:
Да я в курсе, тоже кстати из фильма, Саке который
abaika95:
Они работают в отличии от вас и нас)
Они работают в отличии от вас и нас)
Да я в курсе, тоже кстати из фильма, Саке который
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:54
Цитата:
А все предыдущие инвесторы, которые приезжали и передумали инвестировать - тоже были настоящими? ))
Цитата:
А вы гарантируете ковбоям сохранность их транспорта?))
Цитата:
Не гарантируете))
abaika95:
Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)
Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)
А все предыдущие инвесторы, которые приезжали и передумали инвестировать - тоже были настоящими? ))
Цитата:
abaika95:
у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке
у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке
А вы гарантируете ковбоям сохранность их транспорта?))
Цитата:
abaika95:
для обывателя реклама что тут едят конину)
для обывателя реклама что тут едят конину)
Не гарантируете))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:58
Цитата:
Может. Они же не строят туалеты для туристов. Они их для себя строят))
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 01:01]
abaika95:
Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?
Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?
Может. Они же не строят туалеты для туристов. Они их для себя строят))
[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 01:01]
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