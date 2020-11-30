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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 931 из 931«1...929930931
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 23:56
#13951
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Цитата:
drakon:

Скажите что вы инвесторы - вам билеты оплатят и гостиницу предоставят. Ну и бешбармак каждый день :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 23:57]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7605
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 23:58
#13952
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Цитата:
maxsaf:
А че рассказывать? Чего такого в Казахстане есть уникального? Мне на ум приходит только самые богатые запасы урана и большое количество испытаний

Ну как же,а великая степь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:00
#13953
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Цитата:
Добринцофф:
Ну как же,а великая степь?

Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит. Ну и добрая половина Альберты тоже)

[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 00:03]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:06
#13954
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Кстати, с первым днем зимы, Кустанай ;-) :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:09
#13955
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С Днём Первого Президента!... :oops:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:28
#13956
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Цитата-/Да че рассказывать - все и так все знают о Казахстане. В кино видели/


Ну вас получается также олицетворяют с боратом что вы с сестрой "того самого"?) Страшно же вам там живётся )




Цитата-/А че рассказывать?/


А зачем рассказывать? Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!)




Цитата-/Было бы круто еще акиматовским несколько аккаунтов зарегать/


Они работают в отличии от вас и нас)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:32
#13957
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Цитата-/Скажите что вы инвесторы - вам билеты оплатят и гостиницу предоставят/



Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)




Цитата-/Канадцев этим не удивишь. Один только Саскачеван и Манитоба чего стоит./


Чего стоит? Степей? Да от вашей южной границы и вплоть до Дакоты северной и южной это прямая калька наших степей,природа одна точь в точь у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке, как в морокко делают и делали до определенного момента пока фильм "сахара" не провалился
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5911
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:40
#13958
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Цитата-/А че рассказывать? Чего такого в Казахстане есть уникального?/



Уран это для умных,таких у вас мало, для обывателя реклама что тут едят конину) ну это такое



Честно за 30 лет не создали своей мифбазы

Про Монголию знают что там Чингисхан и все все все "волшебные" герои


А у нас что? Степи,Борат больше про Америку а Казахстан рандомно выбран

Столица вычурная?

ГГГ? да он уже старый


Нужен государственный МИФ типо как русские все с водкой и медведем с балалайкой

А хохлы все казаки с чубами



Хотя нужен ли этот миф?

Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:46
#13959
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Цитата:
abaika95:
Ну вас получается также олицетворяют с боратом

Ну когда выясняется, что я украинец - все вопросы отпадают :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:48
#13960
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Цитата:
abaika95:
Усики приклейте как дракон и соситесь с армянами вот тогда сама то!

Это вы щас про нашего дракона, который из деревеньки?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:50
#13961
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Цитата:
abaika95:
Они работают в отличии от вас и нас)

Да я в курсе, тоже кстати из фильма, Саке который :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:54
#13962
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Цитата:
abaika95:
Это просрочнику что-ли? Он пусть себе хоть раз свежие продукты купит потом будет разговор)

А все предыдущие инвесторы, которые приезжали и передумали инвестировать - тоже были настоящими? ))

Цитата:
abaika95:
у нас надо ковбойские фильмы снимать по дешёвке

А вы гарантируете ковбоям сохранность их транспорта?))
Цитата:
abaika95:
для обывателя реклама что тут едят конину)

Не гарантируете))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.12.20 - 00:58
#13963
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Цитата:
abaika95:
Вон прибалтийцы и финны живут и не бузят, может с них надо брать пример?

Может. Они же не строят туалеты для туристов. Они их для себя строят))

[Исправлено: maxsaf, 01.12.2020 - 01:01]
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