Отправлено: - 15:03

На 27 ноября 2020 года в Костанайской области находятся на исполнении около 14 тысяч судебных производств по алиментам. За весь 2020 год их было 16 тысяч.

Цитата:Я чет не пойму. Я че один что ли плачу алименты?) капец какой то. Так я еще не считая алиментов ведь дарю телефоны, разные подарки, в школу полностью одеваю. еще плюс деньги просто так. Офигеть. Надо своей статью показать, а то она чет в последнее время борзеть начала))