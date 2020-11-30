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≡ «Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают проблемы с выплатой алиментов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40426
«Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают проблемы с выплатой алиментов в Костанае
Отправлено: 30.11.20 - 15:03
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На встречу пригласили бывших супругов, которые теперь стали должниками, и взыскателями. Заседание провели со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все в масках и соблюдали социальную дистанцию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9837
Re: «Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают...
Отправлено: 30.11.20 - 15:03
#1
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Цитата:
На 27 ноября 2020 года в Костанайской области находятся на исполнении около 14 тысяч судебных производств по алиментам. За весь 2020 год их было 16 тысяч.

Я чет не пойму. Я че один что ли плачу алименты?) капец какой то. Так я еще не считая алиментов ведь дарю телефоны, разные подарки, в школу полностью одеваю. еще плюс деньги просто так. Офигеть. Надо своей статью показать, а то она чет в последнее время борзеть начала))
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1322
Re: «Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают...
Отправлено: 30.11.20 - 18:43
#2
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Угробили Институт брака и семьи, а теперь охают. Верните в школы предмет- Этика и психология семейной жизни и через дцать лет не будете алименты взыскивать в таких масштабах.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13414
«Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают проблемы с выплатой алиментов в Костанае
Отправлено: 30.11.20 - 19:01
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
Верните в школы предмет- Этика и психология семейной жизни и через дцать лет не будете алименты взыскивать в таких масштабах.

Ну не знаю. Я бы не сказал что он прямо так сильно влияет на поведение в семье. Тут, скорее, модель поведения семьи в которой воспитывался человек, ну и неврозы обоих супругов тоже влияют на семейную жизнь. А академические знания о семье - они как и остальные уроки - могут забыться со временем. Вы вот помните как интегралы вычисляются?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1982
Re: «Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают...
Отправлено: 30.11.20 - 19:21
#4
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20505
«Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают проблемы с выплатой алиментов в Костанае
Отправлено: 30.11.20 - 19:38
#5
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Цитата:
Змея Подколодная:
Верните в школы предмет- Этика и психология

Хватит нам тут - одного психолога... :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8812
«Семья - это двухсторонняя ответственность» - Как решают проблемы с выплатой алиментов в Костанае
Отправлено: 30.11.20 - 21:10
#6
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Цитата:
drakon:
Хватит нам тут - одного психолога.

У нас тут уже на одного больше чем нужно :lol:
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