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≡ Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в Чемпионате РК по боксу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40426
Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в Чемпионате РК по боксу
Отправлено: 29.11.20 - 14:42
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Чемпионками в своих весовых категориях стали Надежда Рябец и Владислава Кухта. Финальные бои за "золото" прошли сегодня, 29 ноября, в Шымкенте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Re: Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в...
Отправлено: 29.11.20 - 14:42
#1
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Ну все - медаль есть - надо обещанную квартиру подарить))
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1874
Re: Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в...
Отправлено: 30.11.20 - 16:00
#2
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Цитата:
За первое место она боролась с Айжан Ходжабекова

блин, кто пропускал занятия в школе, когда падежи учили?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
604
Две золотые медали завоевали костанайские спортсменки в Чемпионате РК по боксу
Отправлено: 30.11.20 - 16:13
#3
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Исправил, спасибо
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