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≡ Рост продолжается - 87 случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40426
Рост продолжается - 87 случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Костанайской области
Отправлено: 30.11.20 - 12:32
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 29 ноября, составил 1,7%, сообщили в областном информационном штабе.69 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Re: Рост продолжается - 87 случаев COVID-19 зарегистрированы за...
Отправлено: 30.11.20 - 12:32
#1
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Ещё делаем поправку на лаборатории, на тех у кого тест не факт что правильно показал и на бессимптомных кто не обращался в больницы
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13413
Re: Рост продолжается - 87 случаев COVID-19 зарегистрированы за...
Отправлено: 30.11.20 - 14:57
#2
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Снижение роста есть хоть? Следить не получается.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
604
Рост продолжается - 87 случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Костанайской области
Отправлено: 30.11.20 - 15:35
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Снижение роста есть хоть?

Последние дни прирост одинаковый - 1,7%
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