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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:29
Цитата-/Это не я выдумываю, это ваши власти пишут, так что оставьте уже свои влажные мечты/
А вы че ум пропили или проели? Тут у нас партии просили пенсионный возраст сократить и об этом везде писали и что?) Совсем не рубите фишку?)
Цитата-/Я в Казахстане на русском общался. Насчет хохлятского - вы сейчас обижаете украинцев#онижебратья, не забывайте/
Ну и к чему тогда разговоры русский мне не родной? Совсем в майданутого превратились?)
И да братья они вам,нам они друзья)
Цитата-/Границы откройте/
Отмазки для дурочков) если очень надо уехать по любому уедешь)
Цитата-/то что? Какое там наказание предусмотрено? А, на госслужбу не возьмут - ну это можно пережить/
Ну и все в чем проблема? Зачем нам второй гос?)
Цитата-/Я написал коротенькую новость, за которую мне радостно, а вам параллельно. Че вы прицепились тогда ко мне, что уже две страницы тут спорим/
Мне просто скучно,вот развлекаюсь)
Цитата-/В Китае зарплата была 300-400 тысяч. Оралман о жизни в казахстанской глубинке/
Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)
А вы че ум пропили или проели? Тут у нас партии просили пенсионный возраст сократить и об этом везде писали и что?) Совсем не рубите фишку?)
Цитата-/Я в Казахстане на русском общался. Насчет хохлятского - вы сейчас обижаете украинцев#онижебратья, не забывайте/
Ну и к чему тогда разговоры русский мне не родной? Совсем в майданутого превратились?)
И да братья они вам,нам они друзья)
Цитата-/Границы откройте/
Отмазки для дурочков) если очень надо уехать по любому уедешь)
Цитата-/то что? Какое там наказание предусмотрено? А, на госслужбу не возьмут - ну это можно пережить/
Ну и все в чем проблема? Зачем нам второй гос?)
Цитата-/Я написал коротенькую новость, за которую мне радостно, а вам параллельно. Че вы прицепились тогда ко мне, что уже две страницы тут спорим/
Мне просто скучно,вот развлекаюсь)
Цитата-/В Китае зарплата была 300-400 тысяч. Оралман о жизни в казахстанской глубинке/
Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:31
Цитата:
Ну мало ли что партии просили - они не власть, так что их мечты не намного важнее ваших
abaika95:
Тут у нас партии просили
Тут у нас партии просили
Ну мало ли что партии просили - они не власть, так что их мечты не намного важнее ваших
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:35
Цитата:
Чтобы Куат из Тильмайдана перестал русскоговорящих до. .ть
Цитата:
А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит))
abaika95:
Зачем нам второй гос?
Зачем нам второй гос?
Чтобы Куат из Тильмайдана перестал русскоговорящих до. .ть
Цитата:
abaika95:
Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)
Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)
А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:36
Цитата-/Ну мало ли что партии просили - они не власть, так что их мечты не намного важнее ваших
Ну вы точно мозг пропили или застудили) ковидом не болели? Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)
Обьесняю популярно
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)
Ну вы точно мозг пропили или застудили) ковидом не болели? Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)
Обьесняю популярно
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:36
Цитата:
Работать не пробовали? Говорят помогает))
abaika95:
Мне просто скучно,вот развлекаюсь)
Мне просто скучно,вот развлекаюсь)
Работать не пробовали? Говорят помогает))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:37
Цитата:
Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал))
abaika95:
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)
Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:37
Цитата-/Чтобы Куат из Тильмайдана перестал русскоговорящих до. .ть/
Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)
Цитата-/А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит/
Демография все сама сделает,русскоязыняных все меньше и меньше (я щас не про РК) и это природный факт
Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)
Цитата-/А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит/
Демография все сама сделает,русскоязыняных все меньше и меньше (я щас не про РК) и это природный факт
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:39
Цитата:
Где это вы такое вычитали, на сайтах для определенной аудитории?))
abaika95:
Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)
Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)
Где это вы такое вычитали, на сайтах для определенной аудитории?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:39
Цитата-/Работать не пробовали? Говорят помогает
Пробовал,не интересно) темболее у меня выходной или что-то вам не нравится?) То мало меня то много на форуме вы уже определитесь
Цитата-/Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал/
Ещё ещё ещё чучуть и до вас дойдет)) жду...
Пробовал,не интересно) темболее у меня выходной или что-то вам не нравится?) То мало меня то много на форуме вы уже определитесь
Цитата-/Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал/
Ещё ещё ещё чучуть и до вас дойдет)) жду...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:40
Цитата:
Что-то он притих, уже неделю ничего не выдает - закрыли что-ли?
abaika95:
Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)
Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)
Что-то он притих, уже неделю ничего не выдает - закрыли что-ли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:40
Цитата-/Где это вы такое вычитали, на сайтах для определенной аудитории?)/
Да но где она мед паблике писали) так зачем нам два языка? не увиливайте
Да но где она мед паблике писали) так зачем нам два языка? не увиливайте
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:42
Цитата-/Что-то он притих, уже неделю ничего не выдает - закрыли что-ли?/
Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)
Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:42
Цитата:
Не, нормально, в самый раз)
Цитата:
Ну пусть делает, зачем вмешиваться?))
abaika95:
То мало меня то много на форуме вы уже определитесь
То мало меня то много на форуме вы уже определитесь
Не, нормально, в самый раз)
Цитата:
abaika95:
Демография все сама сделает
Демография все сама сделает
Ну пусть делает, зачем вмешиваться?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:43
Цитата:
А я реально слежу, пристально слежу) да и не только за его творчеством если честно))
abaika95:
Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)
Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)
А я реально слежу, пристально слежу) да и не только за его творчеством если честно))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:45
Цитата:
Уже ответил в #13923))
abaika95:
так зачем нам два языка? не увиливайте
так зачем нам два языка? не увиливайте
Уже ответил в #13923))
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