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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 929 из 930«1...927928929930»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:29
#13921
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Цитата-/Это не я выдумываю, это ваши власти пишут, так что оставьте уже свои влажные мечты/



А вы че ум пропили или проели? Тут у нас партии просили пенсионный возраст сократить и об этом везде писали и что?) Совсем не рубите фишку?)



Цитата-/Я в Казахстане на русском общался. Насчет хохлятского - вы сейчас обижаете украинцев#онижебратья, не забывайте/


Ну и к чему тогда разговоры русский мне не родной? Совсем в майданутого превратились?)
И да братья они вам,нам они друзья)




Цитата-/Границы откройте/


Отмазки для дурочков) если очень надо уехать по любому уедешь)


Цитата-/то что? Какое там наказание предусмотрено? А, на госслужбу не возьмут - ну это можно пережить/


Ну и все в чем проблема? Зачем нам второй гос?)



Цитата-/Я написал коротенькую новость, за которую мне радостно, а вам параллельно. Че вы прицепились тогда ко мне, что уже две страницы тут спорим/



Мне просто скучно,вот развлекаюсь)




Цитата-/В Китае зарплата была 300-400 тысяч. Оралман о жизни в казахстанской глубинке/


Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:31
#13922
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Цитата:
abaika95:
Тут у нас партии просили

Ну мало ли что партии просили - они не власть, так что их мечты не намного важнее ваших
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:35
#13923
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Цитата:
abaika95:
Зачем нам второй гос?

Чтобы Куат из Тильмайдана перестал русскоговорящих до. .ть :lol:

Цитата:
abaika95:
Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)

А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:36
#13924
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Цитата-/Ну мало ли что партии просили - они не власть, так что их мечты не намного важнее ваших


Ну вы точно мозг пропили или застудили) ковидом не болели? Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)

Обьесняю популярно
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:36
#13925
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Цитата:
abaika95:
Мне просто скучно,вот развлекаюсь)

Работать не пробовали? Говорят помогает))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:37
#13926
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Цитата:
abaika95:
Такие новости созданы для определенной аудитории) та которая за границей живёт) для вас конкретно чтобы читали и удивлялись)

Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:37
#13927
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Цитата-/Чтобы Куат из Тильмайдана перестал русскоговорящих до. .ть/


Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)



Цитата-/А как же ваши влажные мечты тогда - нельзя ему назад - статистику испортит/

Демография все сама сделает,русскоязыняных все меньше и меньше (я щас не про РК) и это природный факт
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:39
#13928
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Цитата:
abaika95:
Он говорят побочно на мыслительные функции бьёт)

Где это вы такое вычитали, на сайтах для определенной аудитории?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:39
#13929
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Цитата-/Работать не пробовали? Говорят помогает


Пробовал,не интересно) темболее у меня выходной или что-то вам не нравится?) То мало меня то много на форуме вы уже определитесь


Цитата-/Это же не опозиционная НГ, это сам НУР такое выдал/


Ещё ещё ещё чучуть и до вас дойдет)) жду...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:40
#13930
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Цитата:
abaika95:
Не,пусть дальше д....т у него неплохо получается)

Что-то он притих, уже неделю ничего не выдает - закрыли что-ли? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:40
#13931
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Цитата-/Где это вы такое вычитали, на сайтах для определенной аудитории?)/



Да но где она мед паблике писали) так зачем нам два языка? не увиливайте
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5906
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:42
#13932
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Цитата-/Что-то он притих, уже неделю ничего не выдает - закрыли что-ли?/


Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:42
#13933
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Цитата:
abaika95:
То мало меня то много на форуме вы уже определитесь

Не, нормально, в самый раз)
Цитата:
abaika95:
Демография все сама сделает

Ну пусть делает, зачем вмешиваться?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:43
#13934
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Цитата:
abaika95:
Незнаю я за его творчеством не слежу как вы)

А я реально слежу, пристально слежу) да и не только за его творчеством если честно))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 12:45
#13935
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Цитата:
abaika95:
так зачем нам два языка? не увиливайте

Уже ответил в #13923))
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