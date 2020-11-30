Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 12:29

Цитата-/Это не я выдумываю, это ваши власти пишут, так что оставьте уже свои влажные мечты/







А вы че ум пропили или проели? Тут у нас партии просили пенсионный возраст сократить и об этом везде писали и что?) Совсем не рубите фишку?)







Цитата-/Я в Казахстане на русском общался. Насчет хохлятского - вы сейчас обижаете украинцев#онижебратья, не забывайте/





Ну и к чему тогда разговоры русский мне не родной? Совсем в майданутого превратились?)

И да братья они вам,нам они друзья)









Цитата-/Границы откройте/





Отмазки для дурочков) если очень надо уехать по любому уедешь)





Цитата-/то что? Какое там наказание предусмотрено? А, на госслужбу не возьмут - ну это можно пережить/





Ну и все в чем проблема? Зачем нам второй гос?)







Цитата-/Я написал коротенькую новость, за которую мне радостно, а вам параллельно. Че вы прицепились тогда ко мне, что уже две страницы тут спорим/







Мне просто скучно,вот развлекаюсь)









Цитата-/В Китае зарплата была 300-400 тысяч. Оралман о жизни в казахстанской глубинке/





Не нравится пусть обратно едет,вроде не держут)