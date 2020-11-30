Прогноз на 5 дней
туман-19°C
  • 788 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С-СЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 928 из 928«1...926927928
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:42
#13906
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В Канаде фразцузским владеют чуть более 20% - и то сделали государственным. Че за фигня?/



Действительно че за фигня? Во Франции арабский не делают вторым госом а в Канаде главно сделали французский!) Ну добивайтесь и русский сделают!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:46
#13907
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/Казахский попросту забудется со временем, а главенствующий статус даёт ему право на жизнь./



За годы союза не забылся главно а тут забудется? Не логично) эстонский,латышский,литовский,украинский и белорусский (как по мне два последних искусственные языки) грузинский,армянский,таджикский,туркменский,узбекский вытеснили русский и ничего не случилось и у нас не случится
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:51
#13908
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто установил порог?

Хватит нести чушь. В Канаде на русском говорят 0.3% а не 90%. И этот язык не третий после французского, а пятнадцатый по счету. И люди, которые едут в Канаду, еще до отьезда понимают, что прийдется учить английский. А родившиеся в Казахстане в третьем поколении не понимают, почему это их заставляют что-то там учить. Есть цифры - и с ними не поспоришь. При всех неимоверных усилиях со стороны государства, языковой вопрос до сих пор не решен, зато демографическая ситуация из-за него очень сильно поменялась. Оно того стоило? Нельзя было вместо языка экономикой усиленно заняться?

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 10:52]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:57
#13909
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а в Канаде главно сделали французский!)

Можно упразднить и оставить один английский со временем. Все зависит от цифр. Если во времена заселения Канады франкофонов и англоговорящих было поровну - то и смысл был во втором языке. Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:04
#13910
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Хватит нести чушь/



Всмысле чушь? Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады! Добивайтесь чтобы русский сделали официальным ! Вы же не враг своему языку?



Цитата-/Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут/

Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов?? Или последним просто приходится изучать английский ?)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:11
#13911
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов??

Нет, Канада приглашает много англоговорящих. Взять тех же индусов, их много едет сюда уже с отличным английским. Да и не только они. Тут же требуют показать до приезда знание либо английского, либо французского. В основном все сдают экзамен по английскому, а значит знают его на должном уровне, чтобы после приезда свободно на нем общаться, не парясь больше вообще языковыми вопросами. Ну а раз едут больше англоговорящих, то соответственно процент франкофонов падает, а не количество.

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 11:13]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:14
#13912
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады!

Ну и какие цифры надуманные? А в Казахстане ниче не выдумывают, все цифры точные? А как же коронная фраза: Все равно проверять не станут?)))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:20
#13913
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы же не враг своему языку?

Я добровольно променял русский язык, который мне не родной по происхождению, так как я украинец, на еще более распространенный английский, плюс высокий уровень жизни впридачу. Это серьезная причина. А вы что предлагаете взамен? :lol:
Профайл
Страница 928 из 928«1...926927928
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS