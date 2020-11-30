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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:42
Цитата-/В Канаде фразцузским владеют чуть более 20% - и то сделали государственным. Че за фигня?/
Действительно че за фигня? Во Франции арабский не делают вторым госом а в Канаде главно сделали французский!) Ну добивайтесь и русский сделают!
Действительно че за фигня? Во Франции арабский не делают вторым госом а в Канаде главно сделали французский!) Ну добивайтесь и русский сделают!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:46
Цитата/Казахский попросту забудется со временем, а главенствующий статус даёт ему право на жизнь./
За годы союза не забылся главно а тут забудется? Не логично) эстонский,латышский,литовский,украинский и белорусский (как по мне два последних искусственные языки) грузинский,армянский,таджикский,туркменский,узбекский вытеснили русский и ничего не случилось и у нас не случится
За годы союза не забылся главно а тут забудется? Не логично) эстонский,латышский,литовский,украинский и белорусский (как по мне два последних искусственные языки) грузинский,армянский,таджикский,туркменский,узбекский вытеснили русский и ничего не случилось и у нас не случится
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:51
Цитата:
Хватит нести чушь. В Канаде на русском говорят 0.3% а не 90%. И этот язык не третий после французского, а пятнадцатый по счету. И люди, которые едут в Канаду, еще до отьезда понимают, что прийдется учить английский. А родившиеся в Казахстане в третьем поколении не понимают, почему это их заставляют что-то там учить. Есть цифры - и с ними не поспоришь. При всех неимоверных усилиях со стороны государства, языковой вопрос до сих пор не решен, зато демографическая ситуация из-за него очень сильно поменялась. Оно того стоило? Нельзя было вместо языка экономикой усиленно заняться?
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 10:52]
abaika95:
А кто установил порог?
А кто установил порог?
Хватит нести чушь. В Канаде на русском говорят 0.3% а не 90%. И этот язык не третий после французского, а пятнадцатый по счету. И люди, которые едут в Канаду, еще до отьезда понимают, что прийдется учить английский. А родившиеся в Казахстане в третьем поколении не понимают, почему это их заставляют что-то там учить. Есть цифры - и с ними не поспоришь. При всех неимоверных усилиях со стороны государства, языковой вопрос до сих пор не решен, зато демографическая ситуация из-за него очень сильно поменялась. Оно того стоило? Нельзя было вместо языка экономикой усиленно заняться?
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 10:52]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:57
Цитата:
Можно упразднить и оставить один английский со временем. Все зависит от цифр. Если во времена заселения Канады франкофонов и англоговорящих было поровну - то и смысл был во втором языке. Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут
abaika95:
а в Канаде главно сделали французский!)
а в Канаде главно сделали французский!)
Можно упразднить и оставить один английский со временем. Все зависит от цифр. Если во времена заселения Канады франкофонов и англоговорящих было поровну - то и смысл был во втором языке. Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:04
Цитата-/Хватит нести чушь/
Всмысле чушь? Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады! Добивайтесь чтобы русский сделали официальным ! Вы же не враг своему языку?
Цитата-/Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут/
Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов?? Или последним просто приходится изучать английский ?)
Всмысле чушь? Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады! Добивайтесь чтобы русский сделали официальным ! Вы же не враг своему языку?
Цитата-/Но если количество Франкофонов будет и дальше падать по отношению к англоговорящим - второй гос уберут/
Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов?? Или последним просто приходится изучать английский ?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:11
Цитата:
Нет, Канада приглашает много англоговорящих. Взять тех же индусов, их много едет сюда уже с отличным английским. Да и не только они. Тут же требуют показать до приезда знание либо английского, либо французского. В основном все сдают экзамен по английскому, а значит знают его на должном уровне, чтобы после приезда свободно на нем общаться, не парясь больше вообще языковыми вопросами. Ну а раз едут больше англоговорящих, то соответственно процент франкофонов падает, а не количество.
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 11:13]
abaika95:
Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов??
Фу,правительство Канады что у вас выдаваливает из страны франкофонов??
Нет, Канада приглашает много англоговорящих. Взять тех же индусов, их много едет сюда уже с отличным английским. Да и не только они. Тут же требуют показать до приезда знание либо английского, либо французского. В основном все сдают экзамен по английскому, а значит знают его на должном уровне, чтобы после приезда свободно на нем общаться, не парясь больше вообще языковыми вопросами. Ну а раз едут больше англоговорящих, то соответственно процент франкофонов падает, а не количество.
[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 11:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:14
Цитата:
Ну и какие цифры надуманные? А в Казахстане ниче не выдумывают, все цифры точные? А как же коронная фраза: Все равно проверять не станут?)))
abaika95:
Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады!
Чушь вы сейчас несёте что приводите какие надуманные цифры что подложило вам правительство Канады!
Ну и какие цифры надуманные? А в Казахстане ниче не выдумывают, все цифры точные? А как же коронная фраза: Все равно проверять не станут?)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 11:20
Цитата:
Я добровольно променял русский язык, который мне не родной по происхождению, так как я украинец, на еще более распространенный английский, плюс высокий уровень жизни впридачу. Это серьезная причина. А вы что предлагаете взамен?
abaika95:
Вы же не враг своему языку?
Вы же не враг своему языку?
Я добровольно променял русский язык, который мне не родной по происхождению, так как я украинец, на еще более распространенный английский, плюс высокий уровень жизни впридачу. Это серьезная причина. А вы что предлагаете взамен?
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