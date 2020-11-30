Отправлено: - 10:51

abaika95:

А кто установил порог?

[Исправлено: maxsaf, 30.11.2020 - 10:52]

Цитата:Хватит нести чушь. В Канаде на русском говорят 0.3% а не 90%. И этот язык не третий после французского, а пятнадцатый по счету. И люди, которые едут в Канаду, еще до отьезда понимают, что прийдется учить английский. А родившиеся в Казахстане в третьем поколении не понимают, почему это их заставляют что-то там учить. Есть цифры - и с ними не поспоришь. При всех неимоверных усилиях со стороны государства, языковой вопрос до сих пор не решен, зато демографическая ситуация из-за него очень сильно поменялась. Оно того стоило? Нельзя было вместо языка экономикой усиленно заняться?