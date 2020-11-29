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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 13:12
#13891
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Цитата-/пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет?/



Мне параллельно)



Цитата-/Не было, а сейчас государственный./


Потомучто в Канаде до этого государственного образования небыло) а на Украине и Прибалтике было) так что там этот русский не нужон)


Цитата-/Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным/


Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?



Цитата-/А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели/


Вы из Канады радуетесь за Киргизию вот я и спрашиваю вас про вашу страну,когда у вас будет русский официальным?



Цитата-/уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку/


А в Канаде не так? Вас же ущемляют там по языковому признаку? Добивайтесь,боритесь!)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 23:44
#13892
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Цитата:
abaika95:
Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?

Два государственных языка - само то. А вы так не считаете? Кто хочет - говорит на одном, кто не хочет - на другом. Красота :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 00:01
#13893
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Цитата-/Два государственных языка - само то. А вы так не считаете? Кто хочет - говорит на одном, кто не хочет - на другом. Красота/


Да логично,а что на двух останавливаться ?) можно же 5 языков официальными сделать и каждый будет говорить на своем,почему бы нет? У вас ещё арабский,инди и русский сделать гос языком чем плохо? Или вы против своего родного языка?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 00:45
#13894
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Цитата:
abaika95:

Я только за. Нужно посчитать, сколько народу и каким языком владеет. Тех, кто говорит на двух - посчитать два раза. И где наберется больше 1/3 от всего населения - сделать государственным.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 01:21
#13895
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Цитата-/Я только за. Нужно посчитать, сколько народу и каким языком владеет/


Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 02:03
#13896
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Цитата:
abaika95:
Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)

В Канаде посчитали - нужного количества народу не набралось. А давайте теперь в Казахстане посчитаем))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20502
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 02:07
#13897
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Цитата:
maxsaf:
А давайте теперь в Казахстане посчитаем))

А абайка, нам видио - выставит... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 03:00
#13898
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Цитата:
drakon:

Видимо кто-то уже посчитал))
Инфа из википедии:
Русский язык в Казахстане — второй по числу носителей и первый по владению и уровню распространения язык. Лживая продажная википедия. Как так на первом месте по владению и уровню распространения?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 03:13
#13899
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Nur.kz собщает: По планам властей Казахстана доля казахстанцев, владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.
И почему русский до сих пор не государственный - в голове не укладывается. В Канаде фразцузским владеют чуть более 20% - и то сделали государственным. Че за фигня? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13412
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 07:32
#13900
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Цитата:
maxsaf:
По планам властей Казахстана доля казахстанцев, владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.

А там точно про русский язык идёт речь? С чего бы Казахстану строить планы относительно русского языка? Да и владение им, вроде 95% было.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 08:25
#13901
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Цитата:
Victor Yang:

Сами почитайте, мож я че понял не так
Нур
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 08:30
#13902
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Цитата:
Victor Yang:
Да и владение им, вроде 95%

Да хоть 45%. Все равно этого более чем достаточно, чтобы дать статус государственного или официального, а то что это за "наравне"? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13412
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 09:23
#13903
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Цитата:
maxsaf:
Все равно этого более чем достаточно, чтобы дать статус государственного или официального, а то что это за "наравне"?

Не сделают в силу большой разницы в "весовых категориях". Казахский попросту забудется со временем, а главенствующий статус даёт ему право на жизнь. Ещё если преобладание казахского станет 80% - тогда риск снижается и тоже возможно.
Цитата:
maxsaf:
Сами почитайте, мож я че понял не так Нур

Тоже нашёл и удивлён.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5896
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:40
#13904
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Цитата-/В Канаде посчитали - нужного количества народу не набралось/



А кто установил порог? Да никто это все выдуманно правительством специально,боритесь за язык! Или вам плевать на ваш родной язык в Канаде? Чтож вы сразу лапки свесили?)



Цитата-/давайте теперь в Казахстане посчитаем/


А зачем? У нас один официальный язык нам и так нормально,а вы КАНАДА же!! Боритесь за русский язык! Я верю в вас!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8793
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 10:41
#13905
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Цитата:
Victor Yang:
Не сделают в силу большой разницы в "весовых категориях"

Вот это я не могу понять. Ну давайте тогда Турцию и Египет разрешим только госслужащим, остальные пусть на Тоболе отдыхают, берег Тобола проигрывает же Турецким пляжам :lol:
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