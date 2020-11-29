Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 13:12

Цитата-/пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет?/







Мне параллельно)







Цитата-/Не было, а сейчас государственный./





Потомучто в Канаде до этого государственного образования небыло) а на Украине и Прибалтике было) так что там этот русский не нужон)





Цитата-/Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным/





Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?







Цитата-/А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели/





Вы из Канады радуетесь за Киргизию вот я и спрашиваю вас про вашу страну,когда у вас будет русский официальным?







Цитата-/уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку/





А в Канаде не так? Вас же ущемляют там по языковому признаку? Добивайтесь,боритесь!)