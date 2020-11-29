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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 13:12
Цитата-/пришла хорошая новость из Киргизии - я порадовался, а вам разве не радостно? Ну и кто ноет?/
Мне параллельно)
Цитата-/Не было, а сейчас государственный./
Потомучто в Канаде до этого государственного образования небыло) а на Украине и Прибалтике было) так что там этот русский не нужон)
Цитата-/Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным/
Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?
Цитата-/А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели/
Вы из Канады радуетесь за Киргизию вот я и спрашиваю вас про вашу страну,когда у вас будет русский официальным?
Цитата-/уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку/
А в Канаде не так? Вас же ущемляют там по языковому признаку? Добивайтесь,боритесь!)
Мне параллельно)
Цитата-/Не было, а сейчас государственный./
Потомучто в Канаде до этого государственного образования небыло) а на Украине и Прибалтике было) так что там этот русский не нужон)
Цитата-/Не было, но было бы неплохо если бы стал государственным/
Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?
Цитата-/А при чем тут количество в Киргизии и в Канаде?)) Это же вы с Киргизии на Канаду перевели/
Вы из Канады радуетесь за Киргизию вот я и спрашиваю вас про вашу страну,когда у вас будет русский официальным?
Цитата-/уничтожают русский язык, ущемляют народ по языковому признаку/
А в Канаде не так? Вас же ущемляют там по языковому признаку? Добивайтесь,боритесь!)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.11.20 - 23:44
Цитата:
Два государственных языка - само то. А вы так не считаете? Кто хочет - говорит на одном, кто не хочет - на другом. Красота
abaika95:
Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?
Как и в Канаде,не хотите добиться в Канаде русский язык третьим государственным?
Два государственных языка - само то. А вы так не считаете? Кто хочет - говорит на одном, кто не хочет - на другом. Красота
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 00:01
Цитата-/Два государственных языка - само то. А вы так не считаете? Кто хочет - говорит на одном, кто не хочет - на другом. Красота/
Да логично,а что на двух останавливаться ?) можно же 5 языков официальными сделать и каждый будет говорить на своем,почему бы нет? У вас ещё арабский,инди и русский сделать гос языком чем плохо? Или вы против своего родного языка?
Да логично,а что на двух останавливаться ?) можно же 5 языков официальными сделать и каждый будет говорить на своем,почему бы нет? У вас ещё арабский,инди и русский сделать гос языком чем плохо? Или вы против своего родного языка?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 00:45
Цитата:
Я только за. Нужно посчитать, сколько народу и каким языком владеет. Тех, кто говорит на двух - посчитать два раза. И где наберется больше 1/3 от всего населения - сделать государственным.
abaika95:
Я только за. Нужно посчитать, сколько народу и каким языком владеет. Тех, кто говорит на двух - посчитать два раза. И где наберется больше 1/3 от всего населения - сделать государственным.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 01:21
Цитата-/Я только за. Нужно посчитать, сколько народу и каким языком владеет/
Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)
Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 02:03
Цитата:
В Канаде посчитали - нужного количества народу не набралось. А давайте теперь в Казахстане посчитаем))
abaika95:
Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)
Вот правильно,буду ждать видео от вас где вы ратуете за распространение языков в Канаде!)
В Канаде посчитали - нужного количества народу не набралось. А давайте теперь в Казахстане посчитаем))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20502
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 02:07
Цитата:
А абайка, нам видио - выставит...
maxsaf:
А давайте теперь в Казахстане посчитаем))
А давайте теперь в Казахстане посчитаем))
А абайка, нам видио - выставит...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 03:00
Цитата:
Видимо кто-то уже посчитал))
Инфа из википедии:
Русский язык в Казахстане — второй по числу носителей и первый по владению и уровню распространения язык. Лживая продажная википедия. Как так на первом месте по владению и уровню распространения?))
drakon:
Видимо кто-то уже посчитал))
Инфа из википедии:
Русский язык в Казахстане — второй по числу носителей и первый по владению и уровню распространения язык. Лживая продажная википедия. Как так на первом месте по владению и уровню распространения?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.11.20 - 03:13
Nur.kz собщает: По планам властей Казахстана доля казахстанцев, владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.
И почему русский до сих пор не государственный - в голове не укладывается. В Канаде фразцузским владеют чуть более 20% - и то сделали государственным. Че за фигня?
И почему русский до сих пор не государственный - в голове не укладывается. В Канаде фразцузским владеют чуть более 20% - и то сделали государственным. Че за фигня?
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