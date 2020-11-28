Отправлено: - 01:02

ACROS:



Цитата:Да не было у них ничего, чем замки ломать или навесы срезать. Это все есть у пожарных и мчс. Чисто повезло. Поэтому и в новости попали. А не смогли бы открыть - мы бы и не узнали. Сколько таких случаев не попало в новости и плохо закончились, из за того что помочь не смогли и не вызвали соотвестствующую службу вовремя. Кстати, окно и родственники могли кирпичом разбить, раз уж оно там было. Всем оценка неуд. Потому что выехали на везении.