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≡ Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40422
Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 17:58
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам готовиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Независимости и Новому году.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5890
Re: Стоит ли казахстанцам готовиться к корпоративам и елкам
Отправлено: 29.11.20 - 17:58
#1
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Ну да весь год в карантине сидели без праздников а на НГ давай на ёлки ходить и корпаративы)
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