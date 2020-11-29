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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:20
#4726
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Главную Ёлку, деревни - установили.

Настоящая, из леса... :lol: :oops: :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:33
#4727
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А это, Ёлка, на главном,транспортном кольце деревни.

Но мне кажется, что она - ниже,
чем в прошлом году... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 17:55
#4728
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Завтра, в 16 часов, начнут принимать кровь.

И до 20 часов.А как домой - идти?.
Наверное ограничений - нету... :lol: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.11.20 - 18:41
#4729
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Дом то ещё - ничего.Интересно,капремонт,будут -

делать, или развалят? А на его месте,
новый - построят?... :lol: ;-)
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