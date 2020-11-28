Отправлено: - 17:08

maxsaf:

А если бы

Цитата:Сообразили бы как нибудь: однажды я свой гараж зимой открывал с помощью троса и "Нивы" (потерял ключи). Хороший и резкий рывок - язычки замка на морозе резко ломаются, это при дишманском замке. Или же,один раз срезал резаком навесы с одной стороны ( вообще классно - ничего не портишь, всё на место можно поставить. Но, это когда времени вагон). Вариантов много, были бы мозги на месте.