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≡ Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40422
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
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Женщина позвонила в Центр оперативного управления ДП области и сообщила, что ее дочь, проживающая в городе Тобыле закрылась в гараже и собирается выпустить угарный газ из выхлопной системы автомобиля.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1180
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 17:08
#15
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Цитата:
maxsaf:
А если бы


Сообразили бы как нибудь: однажды я свой гараж зимой открывал с помощью троса и "Нивы" (потерял ключи). Хороший и резкий рывок - язычки замка на морозе резко ломаются, это при дишманском замке. Или же,один раз срезал резаком навесы с одной стороны ( вообще классно - ничего не портишь, всё на место можно поставить. Но, это когда времени вагон). Вариантов много, были бы мозги на месте.
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