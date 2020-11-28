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≡ Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40422
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
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Женщина позвонила в Центр оперативного управления ДП области и сообщила, что ее дочь, проживающая в городе Тобыле закрылась в гараже и собирается выпустить угарный газ из выхлопной системы автомобиля.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
#1
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Молодцы.
Но всех не спасут, что то участились случаи суицида.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:38
#2
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Цитата:
Полицейские провели профилактическую беседу с обеими и отвезли их домой.

Какая беседа? К Абайке, и на учет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:40
#3
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Кстати, такие автомобили должны были в союзе выпускать, со звездой )) Но что-то пошло не так. ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:50
#4
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Цитата:
elektron:
Молодцы

А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь. Далеко не во всех гаражах есть окна, а если и есть - то с решеткой. Ни разу не видел гараж в Костанае просто со стеклом в окне, это нонсенс. Или брехня, или чисто повезло.

[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 22:51]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:59
#5
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Цитата:
maxsaf:
А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь

Зачем. Для реального отравления, нужно не менее полу часа, если не больше, пока гараж газами заполнится, а они прибыли в течении нескольких минут. Было время при необходимости и резерв подозвать.

[Исправлено: elektron, 28.11.2020 - 18:00]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4272
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 23:00
#6
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Недавно хотел уважаемому генералу на прямом эфире вопрос о работе полисменов, вернее чтоб не подделывали протоколы и провокации не устраивали с лживыми подростками. Секретарша как пронюхала о чем поидет речь, как забеспокоилась как посыпались звонки от зама самого главного полисмена Рудного и отдела безопасности. Так и уговорили меня не жаловаться главному полисмены области. Я чел добрый и согласился с ними, пусть дальше работают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:05
#7
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Цитата:
elektron:
они прибыли в течении нескольких минут.

После звонка. А сколько минут прошло до звонка?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:08
#8
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Цитата:
elektron:
Зачем.

У нас на любую аварию вначале приезжает пожарная бригада со всем необходимым, и почти сразу скорая и полиция. Зачем? Ну видимо жизнь ценится.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5982
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:14
#9
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Цитата:
maxsaf:
Ну видимо жизнь ценится.

Да ладно, у нас тоже можно всех позвать, смотря что расскажешь по телефону.
Меня в данном случае больше возрастающие случаи суицида беспокоят.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1440
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 13:32
#10
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да сомневаюсь, что хотела покончить с собой. Кто хочет свести счеты с жизнь делают это скрытно, и не раскрывают планы. а так хотела родственникам нервы потрепать, я покончу с собой, и рассказала как это будет делать и где?
полицейские молодцы что вызов приняли и приехали, еще нужно было материал сотавить за ложный вызов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 13:49
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
Я чел добрый и согласился с ними, пусть дальше работают.

Ну и про что? Рассказал Генералу?... :lol: :oops: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1180
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 14:11
#12
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Цитата:
maxsaf:
брехня


Наверное, нет: обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их.
Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.Цитата:


maxsaf:
К Абайке, и


Почему к нему: он разве психолог?

Цитата:
сайлау курманов:
Я чел добрый


Надо было ПОЛЮБОВНО договориться: обходят ваш магазин стороной, а вы молчите как партизан на допросе.

Цитата:
azlk:
сомневаюсь


То же так думаю: как там, у ни- "хайпануть"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8779
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 14:38
#13
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Цитата:
ACROS:
обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их. Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.

А если бы окон не было?


Цитата:
ACROS:
Почему к нему: он разве психолог?

Говорит, что психолог :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20501
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 16:50
#14
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Цитата:
maxsaf:
Говорит, что психолог

Он психический политолог... :lol: ;-)
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