Отправлено: - 22:59

maxsaf:

А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь

[Исправлено: elektron, 28.11.2020 - 18:00]

Цитата:Зачем. Для реального отравления, нужно не менее полу часа, если не больше, пока гараж газами заполнится, а они прибыли в течении нескольких минут. Было время при необходимости и резерв подозвать.