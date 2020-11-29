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Карантин продлили в Костанайской области
Карантин продлили в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40421
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:07
Новое постановление, продлевающее уже действующие ограничения в регионе, сегодня, 29 ноября, подписал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.
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Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:07
... да чтоб вас...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 82
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 11:29
Как вы задолбали со своими карантинами, тянут кота...так и до нового года дотянут
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9836
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 12:02
Цитата:
Скорей всего до весны. Больных опять куча. Официальная статистика неправильная. Щас около сотни в сутки заражают. Просто уже не у всех анализы берут на ковид, автоматом каждому выписывают цефтриаксон. В России антирекорды идут . Надолго это опять.
Охотник:
Скорей всего до весны. Больных опять куча. Официальная статистика неправильная. Щас около сотни в сутки заражают. Просто уже не у всех анализы берут на ковид, автоматом каждому выписывают цефтриаксон. В России антирекорды идут . Надолго это опять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5888
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:14
Ну декабрь точно ниче не изменится,впереди праздники а на праздники ещё и усилят локдаун чтобы народ не шатался по гостям и компаниям
До рождества так будет,потом начнут раскручивать гайки до марта
До рождества так будет,потом начнут раскручивать гайки до марта
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20496
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:27
Цитата:
Думаю, пока Китайский язык,
не - выучите...
Vit:
Скорей всего до весны.
Скорей всего до весны.
Думаю, пока Китайский язык,
не - выучите...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1440
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:27
в екате и челябинске до 12.12 карантин продлили, на следующий день у нас. наверное совпадение?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13410
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:34
Цитата:
Там карантинные меры не такие жёсткие - они даже не чувствуются почти, только все в масках в помещениях. В Челябинске это называется не карантин, а режим повышенной готовности.
azlk:
в екате и челябинске до 12.12 карантин продлили
в екате и челябинске до 12.12 карантин продлили
Там карантинные меры не такие жёсткие - они даже не чувствуются почти, только все в масках в помещениях. В Челябинске это называется не карантин, а режим повышенной готовности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1978
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:41
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8779
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:47
Цитата:
У них вируса нету))) Победили как-то ))
drakon:
Думаю, пока Китайский язык, не - выучите...
Думаю, пока Китайский язык, не - выучите...
У них вируса нету))) Победили как-то ))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1179
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:48
Зимой люди чаще болеют, и простудой и гриппом и прочими болезнями: значит и с короной тоже будет множество людей и соответственно, надо думать, карантин вот так мелкими "шашками" будут продлевать БЕСКОНЕЧНО. Исходя из этого и руководствуясь постулатом "КОРОНА - это НАВСЕГДА и ПОЖИЗНЕННО": надо разрешить работать кафе, ресторанам, фитнесам, различным салонам и прочим из сферы услуг, с соблюдением всех санитарных норм. Это и ЗАНЯТОСТЬ населения; НАЛОГИ в бюджет; и СОЦИАЛЬНОЕ спокойствие электората, что тоже немаловажно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1179
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:51
Цитата:
Очевидно, перевод "Камасутры" с индийского на китайский.
Козлов я:
Очевидно, перевод "Камасутры" с индийского на китайский.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 20
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:53
Цитата:
тогда уже лучше "пешками"
ACROS:Цитата:
мелкими "шашками"
тогда уже лучше "пешками"
Re: Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 13:58
Цитата:
Это ж очевидно:
слева - власти, справа - население.
А в общем - "коронавирус"
Козлов я:
Это ж очевидно:
слева - власти, справа - население.
А в общем - "коронавирус"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1047
Карантин продлили в Костанайской области
Отправлено: 29.11.20 - 14:44
Цитата:
В след году надо будет смертность в Китае посмотреть за 2020-й, наверняка цифры-то побольше 2019-го будут. А то наши тоже хвалились снижением в первое полугодие, а про второе предпочитают молчать.
maxsaf:
У них вируса нету))) Победили как-то ))
У них вируса нету))) Победили как-то ))
В след году надо будет смертность в Китае посмотреть за 2020-й, наверняка цифры-то побольше 2019-го будут. А то наши тоже хвалились снижением в первое полугодие, а про второе предпочитают молчать.
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