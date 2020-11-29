Re: Карантин продлили в Костанайской области

Отправлено: - 13:48

Зимой люди чаще болеют, и простудой и гриппом и прочими болезнями: значит и с короной тоже будет множество людей и соответственно, надо думать, карантин вот так мелкими "шашками" будут продлевать БЕСКОНЕЧНО. Исходя из этого и руководствуясь постулатом "КОРОНА - это НАВСЕГДА и ПОЖИЗНЕННО": надо разрешить работать кафе, ресторанам, фитнесам, различным салонам и прочим из сферы услуг, с соблюдением всех санитарных норм. Это и ЗАНЯТОСТЬ населения; НАЛОГИ в бюджет; и СОЦИАЛЬНОЕ спокойствие электората, что тоже немаловажно.