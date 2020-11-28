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Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40421
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
Женщина позвонила в Центр оперативного управления ДП области и сообщила, что ее дочь, проживающая в городе Тобыле закрылась в гараже и собирается выпустить угарный газ из выхлопной системы автомобиля.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:33
Молодцы.
Но всех не спасут, что то участились случаи суицида.
Но всех не спасут, что то участились случаи суицида.
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:38
Цитата:
Какая беседа? К Абайке, и на учет.
Полицейские провели профилактическую беседу с обеими и отвезли их домой.
Какая беседа? К Абайке, и на учет.
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:40
Кстати, такие автомобили должны были в союзе выпускать, со звездой )) Но что-то пошло не так. ))
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:50
Цитата:
А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь. Далеко не во всех гаражах есть окна, а если и есть - то с решеткой. Ни разу не видел гараж в Костанае просто со стеклом в окне, это нонсенс. Или брехня, или чисто повезло.
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 22:51]
elektron:
Молодцы
Молодцы
А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь. Далеко не во всех гаражах есть окна, а если и есть - то с решеткой. Ни разу не видел гараж в Костанае просто со стеклом в окне, это нонсенс. Или брехня, или чисто повезло.
[Исправлено: maxsaf, 28.11.2020 - 22:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 22:59
Цитата:
Зачем. Для реального отравления, нужно не менее полу часа, если не больше, пока гараж газами заполнится, а они прибыли в течении нескольких минут. Было время при необходимости и резерв подозвать.
[Исправлено: elektron, 28.11.2020 - 18:00]
maxsaf:
А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь
А я так не считаю. Чисто повезло. Во-первых сразу с ними скорая должна была приехать, кто знает что там и как. Во-вторых пожарные, или мчс со спец инструментом, чтобы резать дверь
Зачем. Для реального отравления, нужно не менее полу часа, если не больше, пока гараж газами заполнится, а они прибыли в течении нескольких минут. Было время при необходимости и резерв подозвать.
[Исправлено: elektron, 28.11.2020 - 18:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4272
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 28.11.20 - 23:00
Недавно хотел уважаемому генералу на прямом эфире вопрос о работе полисменов, вернее чтоб не подделывали протоколы и провокации не устраивали с лживыми подростками. Секретарша как пронюхала о чем поидет речь, как забеспокоилась как посыпались звонки от зама самого главного полисмена Рудного и отдела безопасности. Так и уговорили меня не жаловаться главному полисмены области. Я чел добрый и согласился с ними, пусть дальше работают.
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:05
Цитата:
После звонка. А сколько минут прошло до звонка?
elektron:
они прибыли в течении нескольких минут.
они прибыли в течении нескольких минут.
После звонка. А сколько минут прошло до звонка?
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:08
Цитата:
У нас на любую аварию вначале приезжает пожарная бригада со всем необходимым, и почти сразу скорая и полиция. Зачем? Ну видимо жизнь ценится.
elektron:
Зачем.
Зачем.
У нас на любую аварию вначале приезжает пожарная бригада со всем необходимым, и почти сразу скорая и полиция. Зачем? Ну видимо жизнь ценится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5982
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 00:14
Цитата:
Да ладно, у нас тоже можно всех позвать, смотря что расскажешь по телефону.
Меня в данном случае больше возрастающие случаи суицида беспокоят.
maxsaf:
Ну видимо жизнь ценится.
Ну видимо жизнь ценится.
Да ладно, у нас тоже можно всех позвать, смотря что расскажешь по телефону.
Меня в данном случае больше возрастающие случаи суицида беспокоят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1440
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 13:32
да сомневаюсь, что хотела покончить с собой. Кто хочет свести счеты с жизнь делают это скрытно, и не раскрывают планы. а так хотела родственникам нервы потрепать, я покончу с собой, и рассказала как это будет делать и где?
полицейские молодцы что вызов приняли и приехали, еще нужно было материал сотавить за ложный вызов.
полицейские молодцы что вызов приняли и приехали, еще нужно было материал сотавить за ложный вызов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20496
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 13:49
Цитата:
Ну и про что? Рассказал Генералу?...
сайлау курманов:
Я чел добрый и согласился с ними, пусть дальше работают.
Я чел добрый и согласился с ними, пусть дальше работают.
Ну и про что? Рассказал Генералу?...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1179
Re: Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 14:11
Цитата:
Наверное, нет: обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их.
Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.Цитата:
maxsaf:
К Абайке, и
Почему к нему: он разве психолог?
Цитата:
Надо было ПОЛЮБОВНО договориться: обходят ваш магазин стороной, а вы молчите как партизан на допросе.
Цитата:
То же так думаю: как там, у ни- "хайпануть"
maxsaf:
брехня
брехня
Наверное, нет: обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их.
Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.Цитата:
maxsaf:
К Абайке, и
Почему к нему: он разве психолог?
Цитата:
сайлау курманов:
Я чел добрый
Я чел добрый
Надо было ПОЛЮБОВНО договориться: обходят ваш магазин стороной, а вы молчите как партизан на допросе.
Цитата:
azlk:
сомневаюсь
сомневаюсь
То же так думаю: как там, у ни- "хайпануть"
Полицейские спасли девушку от суицида в Тобыле
Отправлено: 29.11.20 - 14:38
Цитата:
А если бы окон не было?
Цитата:
Говорит, что психолог
ACROS:
обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их. Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.
обратите внимание на фото: ворота с окнами поверх их. Скорее всего через эти окна они и попали внутрь гаража.
А если бы окон не было?
Цитата:
ACROS:
Почему к нему: он разве психолог?
Почему к нему: он разве психолог?
Говорит, что психолог
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