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≡ Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40421
Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким Костанайской области
Отправлено: 27.11.20 - 14:47
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На брифинге в СЦК главу региона спросили, что делается для возрождения города, который в республике считается депрессивным. Месторождение бокситов исчерпано, из Аркалыка уходит крупнейший частный работодатель.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1047
Re: Планами на то, как удержать людей в Аркалыке, поделился аким...
Отправлено: 29.11.20 - 14:21
#15
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Цитата:
рихард:
В этом крае еще много богатых на рыбу водоемов


А ещё много курганов андроновских. Можно и туризм какой-нибудь развивать.

Цитата:
сайлау курманов:
этот проект вообще схоронили или отложен на перспективу?


Уже нам в школе рассказывали, что этот проект окажет слишком большое влияние на Землю, может даже замедлить её вращение. Поэтому и отказались от его реализации.
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