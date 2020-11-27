Отправлено: - 14:21

рихард:

В этом крае еще много богатых на рыбу водоемов

сайлау курманов:

этот проект вообще схоронили или отложен на перспективу?

Цитата:А ещё много курганов андроновских. Можно и туризм какой-нибудь развивать.Цитата:Уже нам в школе рассказывали, что этот проект окажет слишком большое влияние на Землю, может даже замедлить её вращение. Поэтому и отказались от его реализации.